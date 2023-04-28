Корректируют талию и скрывают живот: 5 стильных брюк, в которых каждая будет чувствовать себя уверенно

Некоторые женщины комплексуют из-за выпирающего живота. Но если воспользоваться стильными хитростями, его можно замаскировать: создать иллюзию плоского и подтянутого пресса. К примеру, фигуру корректируют платья-рубашки, на запах, на завышенной талии и А-силуэта. А как насчет джинсов и брюк?

Видео дня

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие модели штанов помогают скрыть живот. С ними вы забудете о дискомфорте.

1. Джинсы Mom

Они вытягивают силуэт, скрывают живот и выделяют талию. Джинсы Mom прекрасно сочетаются с любой одеждой: лонгсливами, футболками свободного кроя, топами, блузами, худи или свитерками. Сверху можно накинуть oversize-пиджак.

2. Брюки-палаццо

Это широкие и длинные брюки, напоминающие юбку. В них каждая выглядит женственной и нежной. Если вы хотите скрыть живот, выбирайте модели в одном цвете (без принтов или декорирования) и из ткани средней плотности. Стилизуйте палаццо укороченным пиджаком, блузой или кроп-топом.

3. Брюки-бананы

Такой фасон брюк визуально выделяет линию бедер и скрывает живот. Выбирайте брюки-бананы не слишком свободного кроя, чтобы не прибавить к фигуре лишний объем. Они хорошо сочетаются с блузой-oversize, а также с асимметричными или кроп-топами.

4. Джинсы-слоучи

Это микс джинсов Mom и брюк-бананов. Их высокая посадка выделяет линию талии и скрывает живот. Также слоучи плавно расширяются в зоне бедер и сужаются вниз: такой крой делает силуэт более округлым. Надевайте с ними любой верх, кроме чрезмерно объемных вещей.

5. Прямые брюки со стрелками

Классические брюки прямого кроя и с высокой посадкой прекрасно скрывают бока и живот, а также вытягивают силуэт. Их уместно надевать как для офиса, так и на прогулки или романтические встречи. Советуем носить эту модель с обувью на каблуке (с лоферами, туфлями-лодочками и т.д.).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие брюки не следует носить после 40 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!