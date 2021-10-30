10+ жутких костюмов на Хэллоуин, которые люди сделали своими руками. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Интересные костюмы популярных героев на Хэллоуин

31 октября уже будет Хэллоуин, поэтому стоит продумать интересный и одновременно жуткий образ на праздник. Если ваша креативность заканчивается на костюме привидения из простыни с прорезями для глаз, вдохновитесь примерами этих звезд сети.

Они использовали старые шубы и одежду, тонны краски и искусственные волосы, чтобы выделиться на костюмированной вечеринке. OBOZREVATEL собрал фото причудливых образов на Хэллоуин, которые люди сделали своими руками.

Девушка сделала робота Рози из Джетсонов. Ее реалистичный костюм стал популярным в сети.

Костюм на Хэллоуин из подручных материалов.
Видео дня

На школьную вечеринку девочка оделась в костюм уставшей мамы с детьми.

Костюм усталой мамочки на Хэллоуин.

Мужчина перевоплотился в Ван Гога и в таком образе явился на вечеринку в Хэллоуину.

Костюм Ван Гога сделан собственноручно.

Самый простой наряд для семейной вечеринки в Хэллоуин – образ семейки Аддамсов.

Семейка Аддамсов собралась на Хэллоуин.

Самодельная фотозона с жуткими героями.

Дети готовы на вечеринку к Хэллоуину.

Мужчина в своем костюме соединил двух Фредди – Крюгера и Меркьюри.

Костюм Фредди Крюгера соединили с Фредди Меркури.

Роскошный наряд ведьмы Урсулы из мультика "Русалочка". Платье женщина украсила гирляндой, а лицо разукрасила в фиолетовый цвет.

Жуткий костюм Урсулы на Хэллоуин.

Женщина собственноручно сделала образ на Хэллоуин, а платье купила в магазине за 1 доллар.

Костюм медузы сделан собственноручно.

Монстр из меха пугает всех гостей на вечеринке в честь Хэллоуина.

Меховой костюм чудовища на Хэллоуин.

Мама связала крючком этот костюм Ксеноморфа своему сыну.

Вязаный костюм к Хэллоуину.

Девушка сделала странный макияж на Хэллоуин, который не смог повторить никто.

Макияж вверх дном на Хэллоуин.

Жена одолжила костюм у мужа и нарядилась на Хэллоуин.

Девушка превратилась в мужчину.

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