10 самых красивых нарядов фигуристов на Олимпийских играх. Фото

Самый красивый вид спорта на Олимпийских играх – фигурное катание – привлекает фанатов не только эффектными трюками на льду, но и изысканными нарядами на арене. Судьи оценивают платье фигуристок и за нарушения снимают баллы, поэтому спортсменки заказывают их у профессиональных дизайнеров.

Модельеры всыпают наряды стразами, выбирают яркие ткани и неординарный крой. OBOZREVATEL собрал фото самых красивых костюмов фигуристов, которые украсили их выступления на Олимпийских играх.

Анастасия Шаботова – 2022 год

Представительница Украины Анастасия Шаботова выступала на Олимпиаде 2022 года в Сеуле в вышиванке. Платье спортсменки было с вышитыми маками на груди из бисера, а юбка зеленого цвета с поясом. Образ дополнили белые перчатки с вышивкой. Девушка выступала под украинскую композицию "Щедрик" и заняла 7 место.

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Елена Савченко и Бруно Массо – 2018 год

Спортивная пара Елена Савченко и Бруно Массо представляли Германию на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. В фигурном катании в соревновании спортивных пар они завоевали первенство. Спортсменка родом из Украины была одета в нежный сиренево-фиолетовый наряд с омбре, а ее партнер в фиолетовую рубашку. Во время исполнения номера пара словно сливалась в танце.

Мэрил Дэвис и Чарли Уайт – 2014 год

Американские спортсмены Мэрил Дэвис и Чарли Уайт добыли в борьбе золото на Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи. Фигуристы появились на льду в образе Ромео и Джульетты. Уайт надел жилет с позолоченной вышивкой, а Дэвис выбрала прическу с бандо. Ее сиреневый наряд был украшен разноцветными камнями и драпировкой.

Сидзука Аракава – 2006 год

Японская фигуристка Сидзука Аракава признавалась, что именно изысканные костюмы заинтересовали ее в фигурном катании. На Олимпийские игры в Италии в 2006 году спортсменка выбрала сине-голубой костюм с камнями. Выступление на льду в ярком асимметричном платье принес Сидзуке золото. Эксперты отмечали, что необычные наряды могут недооценить судьи, однако Аракава показала, что не боится рисковать.

Сара Хьюз – 2002 год

Американская фигуристка Сара Хьюз победила на Олимпийских играх в 2002 году в США. Тогда она была еще подростком, ей исполнилось 16 лет. Лавандовый костюм фигуристке сшил известный дизайнер Джеф Биллингс. Произвольная программа Сары включала 7 тройных прыжков и 2 тройных каскада.

Нэнси Керриган – 1994 год

Американская фигуристка Нэнси Керриган завоевала серебро на Олимпийских играх в 1994 году в Норвегии. Нежный наряд усыпанный камнями сорвал фурор. Спортсменка была похожей на нежную принцессу. Она обратилась за костюмом к дизайнеру Вере Вонг, которая в свое время также занималась фигурным катанием. Модельер приклеила к ткани более 10 тысяч страз, создав лаконичный и легкий наряд.

Кристи Ямагучи – 1992 год

Американская фигуристка Кристи Ямагучи завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх в 1992 году во Франции. Спортивная звезда выбрала наряд с неожиданным кроем, который не похож на традиционный. Синее платье с открытыми плечами сложное в пошиве с разнообразными тканями и стразами. Ямагучи рассказала, что при создании костюма стоит учитывать его аэродинамику. Спортсменка должна как можно меньше отвлекаться на платье.

Деби Томас – 1988 год

Фигуристка Деби Томас каталась в комбинезоне. Сначала такое платье считалось исключительно мужским костюмом, но в 80-х их начали надевать и девушки. Американка в 1988 году в Канаде представила программу в расшитом блестками темном комбинезоне и стала первой афроамериканкой, которая завоевала медаль на зимних Олимпийских играх.

Джилл Тренери – 1988 год

Американка Джилл Тренери является чемпионкой США по фигурному катанию и заняла 4-е место на Олимпиаде в Канаде. Спортсменка выбрала на выступление яркое розовое платье с декольте, оно дополнило ее неординарный стиль с короткой стрижкой. Джилл до сих пор известна в спортивном мире. Она овладела самыми сложными видами прыжков и каскадов.

Джейн Торвилл и Кристофер Дин – 1984 год

Британские фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин в 1984 году стали олимпийскими чемпионами в Сараево. Они исполнили чувственное выступление под "Болеро", композицию судьи раскритиковали, потому что она показалась слишком медленной. Однако это не помешало спортсменам одержать победу. Появление британцев на льду в темно-синих костюмах с эффектом омбре и объемными рукавами забыть сложно.

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