10 вещей, которые моментально испортят уют в вашем доме. Фото

Обустроить свой дом уютно и комфортно – непростая задача для каждого хозяина. Интерьер может испортить любая мелочь: неправильно подобранная мебель, декор или некачественный ремонт.

OBOZREVATEL собрал 10 ошибок, которые лишат ваш дом уюта. Стоит их устранить – дом снова станет стильным.

Декор

Элементы декора нужно подбирать в одном стиле. Деталь, которая не вписывается в общую картину, может испортить впечатление обо всей квартире. Выбирайте качественные предметы, которые вам действительно нравятся.

Беспорядок на полках

Не стоит загромождать полки и антресоли предметами, которые вам просто некуда девать. Купите стеллажи с ящиками или органайзеры. Нужно расстаться с вещами, которые вы не используете больше месяца.

Гора обуви в коридоре

Обувь, которая лежит сразу у входа, создает беспорядок в доме. Приобретите закрытые органайзеры или уберите большинство вещей в гардеробную. В коридоре держите лишь то, что носите каждый день.

Испорченные домашние растения

Комнатные растения делают квартиру более живой, только если они ухоженные. Сухие листья, увядшие цветы, горшки с трещинами не красят ваш дом.

Открытая посуда на кухне

Если вы часто готовите на кухне, не стоит покупать открытые стеллажи. Иначе все предметы покроются пылью и жиром. Это будет выглядеть крайне неряшливо и грязно.

Много мелочей

Фото в рамках, сувениры из путешествий и статуэтки – много кто любит такие милые мелочи в интерьере. Однако, не нужно заваливать ими все свободные полки. Подобные предметы собирают пыль и забирают пространство помещения. С появлением новых вещей – старые стоит выбрасывать.

Неприятный запах

Дом не будет уютным, если там есть неприятный запах пищи, сигарет или мусора. У гостей ваша квартира будет ассоциироваться именно с этими запахами. Установите вентиляцию, курите только на улице и вовремя выбрасывайте мусор. Еще большего уюта придадут ароматические диффузоры или свечи.

Плохое освещение

Качественное освещение положительно влияет на жителей дома. Если в комнате маленькие окна, где мало естественного света, тогда нужны другие источники, кроме люстры.

Некачественная, устаревшая посуда

Посуда из пластика многим удобна в использовании. Она бюджетная и ее легко мыть. Однако, такие тарелки не красят интерьер. Лучше приобрести фарфоровый или стеклянный комплект, который будет долго вам служить. Изношенную посуду также нужно заменить.

Слишком яркая мебель в разном стиле

Диван с цветочным принтом и подушки в клетку не могут быть вместе, ведь это демонстрирует безвкусицу хозяев. Если вы планируете заменить один элемент мебели – стоит подбирать покупку в стиле вашего интерьера. Лучше приобрести однотонную мебель и разбавить общую картину, используя яркие аксессуары.

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