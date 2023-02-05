Если вы впервые завели орхидею: что нужно знать о капризном цветке

Набив руку на более простых растениях, переехав в новое жилище или по другому важному случаю многие любители домашних цветов желают завести себе орхидею. Иногда просто хочется поставить себе дома что-то живое и невероятно красивое, как этот капризный цветок. Что ж, решение хорошее, но к появлению такой прекрасной соседки придется подготовиться. Ведь вы должны хорошо знать, как ухаживать за начинающей орхидеей.

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Блог Just Add Ice, посвященный этим нежным растениям, составил гайд для тех, кто покупает орхидею впервые. Обязательно прочтите эти четыре простых совета. Заметим, что в первую очередь они составлены для наиболее популярного вида – фаленопсисов. Но в целом подойдут и другим.

Избегайте чрезмерного полива

Орхидеи чрезвычайно чувствительны как для недостаточного, так и избыточного полива. То есть, этот совет звучит просто и логично. Но как воспользоваться им, если у вас нет опыта? Попробуйте метод полива кубиками льда. Для начала вам понадобится три кубика в неделю. Положите их в горшок с растением так, чтобы они касались только субстрата и не взаимодействовали напрямую с листьями или корнями. К примеру, по краям горшка. По мере таяния льда субстрат будет медленно поглощать воду. При этом таяние будет достаточно быстрым, чтобы растение не успело переохладиться.

Первый такой полив совершите, когда почувствуете на ощупь, что почва орхидеи уже хорошо просохла. Далее следите за состоянием субстрата и самого растения и при необходимости постепенно увеличивайте или уменьшайте количество кубиков, ведь в зависимости от условий "аппетит" орхидеи может меняться. Также не ставьте цветок на сквозняке, рядом с вентиляторами, вентиляционными отверстиями или не направляйте на него кондиционер – это может обезвоживать растение.

Полегче с солнцем

Несмотря на то, что комнатные орхидеи практически все родом из тропиков, прямых солнечных лучей они не переносят, хотя и очень светолюбивы. Поэтому обеспечьте цветку достаточное освещение, но без контакта с солнцем. Оно может обжигать листочки. Чтобы создать идеальную обстановку для вашей орхидеи, попытайтесь разместить ее у окна, но за тонкой занавеской.

Только тропические температуры

А вот с температурой придется повозиться. Днем растению необходим воздух от 18 до 26 градусов Цельсия, а ночью – от 15 до 21. Это оптимальные показатели. При этом желательно, чтобы происходил суточный перепад примерно в 5 градусов. Также орхидеи любят высокую влажность – от 55 до 75%. Так что, если вы живете в холодном климате, зимой используйте увлажнитель воздуха, чтобы защитить растение от сухого тепла, исходящего от отопительных приборов. Вам это тоже будет полезно.

Не отчаивайтесь, когда орхидея начнет сбрасывать цветы

Эмоциональная реакция от зрелища, как ваша новая зеленая любимица сбрасывает свои прекрасные цветы, может варьироваться от разочарования до ужаса. Не спешите пить успокоительное. Скорее всего вашей орхидее просто пора отдохнуть. В этот период подпитывайте ее специальным удобрением. Но используйте для полива только половину рекомендуемой дозы. В те недели, когда вы вносите удобрения, не поливайте растение.

Также осмотрите свою орхидею на наличие вредителей или болезней. И удалите увядшие цветки и засохшие стебли остро заточенными ножницами. Инструмент при этом должен быть стерилизирован паром.

Если и после этого беспокойство не прошло, проверьте корни. Если они ярко-зеленые, ваше растение здорово и ему всего хватает. Если они серые или серебристые – нужно аккуратно увеличить полив. Если коричневые и мягкие – с поливом вы перестарались. Дайте корням просохнуть и возвращайтесь к методу трех кубиков льда.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гайд, как правильно поливать орхидеи опытным любителям растений.

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