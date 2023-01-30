Как поливать орхидею, чтобы она быстро росла и постоянно цвела: простые советы

Едва ли не самый сложный момент в выращивании орхидей дома – это полив растения. Оно чрезвычайно чувствительно как к излишку, так и недостатку влаги, поэтому многие не могут с первой попытки привыкнуть к правильному уходу. Именно поэтому еще до приобретения капризного цветка необходимо изучить все нюансы, как правильно поливать орхидею.

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OBOZREVATEL собрал советы опытных цветоводов. Рассказываем о разных способах и нюансах полива растения. Без него оно не сможет регулярно цвести, ведь будет тратить много сил на поддержание своей жизнеспособности.

Зачем нужен прозрачный горшок

Горшки для орхидей часто делают прозрачными именно потому, что состояние корней растения является лучшим индикатором его потребности во влаге. Важно помнить, что избыточный полив, точнее застой воды, орхидея переносит хуже, чем небольшую задержку полива. Итак, как ориентироваться на состояние корней растения?

они имеют выраженный зеленый цвет, выглядят наполненными и упругими – влаги достаточно;

корни стали светлыми, появились трещины и разрывы – это признаки недолива;

коричневый цвет и вид, будто корни покрылись слизью – симптом загнивания, корневой системе орхидеи понадобится лечение.

Еще один хороший показатель – капли влаги внутри на стенках горшка. Если они есть, значит микроклимат внутри емкости оптимален. После того, как капли исчезнут, подождите день или два и полейте растение.

Опытные любители орхидей могут определять уровень увлажненности по весу горшка с растением, и поливают, когда он становится слишком легким. Менее опытным, которые высадили цветок в непрозрачную емкость, рекомендуют проверять состояние грунта погружением в него палочки-опоры или длинной зубочистки.

Частичный полив и вентиляция

Если вы видите, что влага в горшке все еще присутствует, но вас беспокоит, что верхний слой субстрата уже сухой, вы можете опрыскать растение. Это освежит его и при этом не приведет к переливу.

Чтобы влага по всей толще грунта орхидеи испарялась более или менее равномерно, можно сделать в стенках горшка вентиляционные отверстия. Это заодно упростит доступ воздуха к корням. В природе орхидеи растут не в земле, а опираются на деревья, поэтому корневое дыхание для них вполне естественно.

Вода для полива орхидей

В тропических лесах растение поливают дожди, соответственно лучше всего ему подходит мягкая вода. Водопроводная будет слишком жесткой. Ее можно использовать только после предварительного отстаивания. Подойдет также фильтрованная вода.

Температура воды при этом должна быть комнатной или теплее. Орхидеи плохо переносят холодный полив – сказывается все то же тропическое происхождение.

Как правильно поливать орхидеи

Пока растение находится в транспортировочном субстрате, его можно поливать как любой другой вазон – сверху. Но при этом важно не задевать листья, это может привести к загниванию. Поэтому полив должен происходить ближе к краю горшка.

После того, как вы пересадите орхидею в специальный субстрат для этого вида растений, смешанный из частиц коры, лучше ее поливать методом погружения. Тогда частички успеют напитаться водой и будут эффективно отдавать ее цветку.

Для этого метода полива возьмите глубокую емкость, в которую можно поставить горшок с орхидеей. Наполните емкость подготовленной водой так, чтобы ее уровень был на несколько сантиметров ниже края горшка, и поставьте орхидею внутрь. Через 15-20 минут, когда она впитает воду, достаньте цветок и подождите, пока с него стечет вся лишняя влага.

Если вы поливаете несколько орхидей сразу, наливайте меньше воды – так она не поднимется выше уровня горшка и не зальет зеленую часть растения. Еще лучше сначала снести все орхидеи в емкость для полива и после этого аккуратно наполнить ее жидкостью.

Важно после такого полива не переставлять растение в место, где оно может замерзнуть. К примеру, зимой перемещать ее сразу на подоконник, особенно на ночное время, не стоит. Выдержите горшки в относительно теплом месте без сквозняков.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, как правильно подготовить воду для полива комнатных растений.

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