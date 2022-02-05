Экономная мама из Австралии поделилась лайфхаком, как прокормить семью из 11 человек на $27 в день

Жительница Австралии и мать девятерых детей Клэр Луиза Хукер живет в сельской местности. Домохозяйка разработала собственный лайфхак, который помогает ей удерживать ограниченный бюджет в 830 долларов в месяц. Таким образом завтрак, обед и ужин ежедневно обходятся семье в 27 долларов. А на двухнедельные запасы в магазине уходит 417 долларов.

The Sun пишет, что 35-летняя блогер и ее 39-летний муж Марк – государственный служащий, вынуждены ехать за продуктами на расстояние около 80 км. Поэтому они покупают много товара. В частности, хлеб и сырое мясо, включая курицу и говядину. Все это хранится в двух холодильниках с морозильной камерой и двух кладовых.

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"Бюджеты могут увеличиваться и уменьшаться, если учитывать дни рождения, поскольку они проходят с октября по май. Жареные обеды, приготовленные на медленном огне, всегда имеют большое значение и являются одними из самых дешевых бюджетных блюд. Мы можем получить двух больших цыплят по четыре доллара каждый, а затем все овощи и другие приправы на общую сумму 14 долларов для воскресного ужина на 11 человек. Иногда у нас даже есть остатки", – рассказала многодетная мать.

Завтраки семья чередует между хлопьями, на которые уходит порядка семи долларов в месяц, и фруктовым салатом из апельсинов, груш, бананов и манго, стоимостью 28 долларов. Этого хватает на две недели. Также 11 представителей фамилии Хукер употребляют несколько буханок тостового хлеба, по доллару за каждую, и блины.

"На самом деле у нас есть свои куры, поэтому если они хотят яйца на завтрак,без проблем. Обед обычно состоит из чего-то быстрого, такого как бутерброды с сыром или ветчиной и немного фруктов, что составляет около семь долларов на всех. Мы все вместе едим и обсуждаем учебный день", – добавила австралийка.

На ужин семья готовит большие порции. К примеру, лазанью за шесть долларов или спагетти болоньезе, которые обходятся около четырех долларов.

"Я обнаружила, что лучшие блюда для медленного приготовления включают запеченные макароны и карри, а также мясные блюда, такие как рагу. Иногда по вторникам мы готовим такое, чтобы немного разнообразить обстановку", – поделилась Хукер.

Женщина ищет продукты со скидкой, которые можно заморозить, и делает покупки в бюджетном супермаркете. А если дело доходит до отпуска и отдыха на пляже, то семья большую часть времени проводит у моря, чтобы не тратить деньги на дорогостоящие развлечения.

"Мы откладываем дополнительные 728 долларов на Рождество и выделяем 40 долларов на день рождения каждого ребенка, если только это не юбилейный день рождения, когда им дают немного больше", – заключила мать девятерых детей.

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