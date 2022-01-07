20 лайфхаков, которые сэкономят вам до половины бюджета отпуска
Путешествия – это дорого. Однако есть очень много методов экономии, с которыми вы сможете хоть ежемесячно отправляться в другие страны.
OBOZREVATEL собрал 20 лайфхаков, которые помогут сэкономить до половины бюджета отпуска.
Не планируйте дорогу на праздники. В эти дни все дорожает: от авиабилетов до блюд в ресторанах.
Путешествуйте в межсезонье, когда спрос на путевки значительно падает.
Выбирайте менее популярные города, где есть еще лояльная ценовая политика.
Изучите место назначения дома. Узнайте, как работает общественный транспорт, где находятся дешевые бистро для местных, в какие дни действуют скидки на различные культурные мероприятия.
Бронируйте авиабилеты и гостиничные номера заранее. Чем больше времени до поездки – тем дешевле это вам обойдется.
Выбирайте рейсы с пересадками. Лететь придется дольше, но цена будет ниже.
Подпишитесь на отслеживание билета, чтобы знать, когда его стоимость упадет.
При выборе гостиницы обратите внимание на капсульные хостелы. Они очень удобны для недолгого проживания, а стоят втрое дешевле.
Если вы собираетесь в Европу или США, можете попробовать найти бесплатное размещение через сервисы "like a local". Это очень распространенная практика за границей.
Позаботьтесь о связи и доступе к интернету. Наиболее экономным вариантом будет приобрести карту местного оператора.
Воспользуйтесь платформами для поиска купонов, чтобы получить скидки на интересные развлечения.
Вместо платной экскурсии скачайте аудиогид, с которым вы сможете изучать город без переплат.
Все музеи мира устраивают дни открытых дверей. Узнайте, когда проводятся такие акции в выбранном вами городе.
Не бойтесь спрашивать у местных, где дешево перекусить или скупиться выгодно. Они с радостью помогут вам.
Готовьте еду самостоятельно или покупайте блюда в супермаркетах. Это сэкономит вам большую сумму.
Если вы все же вошли в ресторан, то не заказывайте много напитков. Обычно половина чека – это оплата бара.
Если вы едете на море, то выбирайте бесплатные пляжи. Там часто есть свободные шезлонги, за которые с вас не возьмут деньги.
Возьмите с собой бумажную карту, отметьте все интересные локации и продумайте несколько маршрутов. Сделайте так, чтобы каждый день вы смотрели достопримечательности одного района и вам не пришлось бы тратить деньги на дорогу.
Узнайте, какие бесплатные бонусы есть в вашем отеле. Часто гостям предлагают доступы к спортзалам, бассейнам, скидкам на различные аттракции.
Если вы хотите что-нибудь приобрести, отложите покупку на следующий день. Так вы убережете себя от импульсивного растрачивания бюджета.
Ранее OBOZREVATEL писал, как экономно отдохнуть на тропических островах.