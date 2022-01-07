20 лайфхаков, которые сэкономят вам до половины бюджета отпуска

Альбина Панченко
Журнал
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20 лайфхаков, которые сэкономят вам до половины бюджета отпуска

Путешествия – это дорого. Однако есть очень много методов экономии, с которыми вы сможете хоть ежемесячно отправляться в другие страны.

OBOZREVATEL собрал 20 лайфхаков, которые помогут сэкономить до половины бюджета отпуска.

  • Не планируйте дорогу на праздники. В эти дни все дорожает: от авиабилетов до блюд в ресторанах.

  • Путешествуйте в межсезонье, когда спрос на путевки значительно падает.

  • Выбирайте менее популярные города, где есть еще лояльная ценовая политика.

  • Изучите место назначения дома. Узнайте, как работает общественный транспорт, где находятся дешевые бистро для местных, в какие дни действуют скидки на различные культурные мероприятия.

  • Бронируйте авиабилеты и гостиничные номера заранее. Чем больше времени до поездки – тем дешевле это вам обойдется.

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Купите билеты за несколько месяцев до отпуска.

  • Выбирайте рейсы с пересадками. Лететь придется дольше, но цена будет ниже.

  • Подпишитесь на отслеживание билета, чтобы знать, когда его стоимость упадет.

  • При выборе гостиницы обратите внимание на капсульные хостелы. Они очень удобны для недолгого проживания, а стоят втрое дешевле.

  • Если вы собираетесь в Европу или США, можете попробовать найти бесплатное размещение через сервисы "like a local". Это очень распространенная практика за границей.

  • Позаботьтесь о связи и доступе к интернету. Наиболее экономным вариантом будет приобрести карту местного оператора.

Возьмите карту местного оператора.

  • Воспользуйтесь платформами для поиска купонов, чтобы получить скидки на интересные развлечения.

  • Вместо платной экскурсии скачайте аудиогид, с которым вы сможете изучать город без переплат.

  • Все музеи мира устраивают дни открытых дверей. Узнайте, когда проводятся такие акции в выбранном вами городе.

  • Не бойтесь спрашивать у местных, где дешево перекусить или скупиться выгодно. Они с радостью помогут вам.

  • Готовьте еду самостоятельно или покупайте блюда в супермаркетах. Это сэкономит вам большую сумму.

Готовьте еду самостоятельно в отпуске.

  • Если вы все же вошли в ресторан, то не заказывайте много напитков. Обычно половина чека – это оплата бара.

  • Если вы едете на море, то выбирайте бесплатные пляжи. Там часто есть свободные шезлонги, за которые с вас не возьмут деньги.

  • Возьмите с собой бумажную карту, отметьте все интересные локации и продумайте несколько маршрутов. Сделайте так, чтобы каждый день вы смотрели достопримечательности одного района и вам не пришлось бы тратить деньги на дорогу.

  • Узнайте, какие бесплатные бонусы есть в вашем отеле. Часто гостям предлагают доступы к спортзалам, бассейнам, скидкам на различные аттракции.

  • Если вы хотите что-нибудь приобрести, отложите покупку на следующий день. Так вы убережете себя от импульсивного растрачивания бюджета.

Ранее OBOZREVATEL писал, как экономно отдохнуть на тропических островах.

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