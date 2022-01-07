20 лайфхаков, которые сэкономят вам до половины бюджета отпуска

Путешествия – это дорого. Однако есть очень много методов экономии, с которыми вы сможете хоть ежемесячно отправляться в другие страны.

OBOZREVATEL собрал 20 лайфхаков, которые помогут сэкономить до половины бюджета отпуска.

Не планируйте дорогу на праздники. В эти дни все дорожает: от авиабилетов до блюд в ресторанах.

Путешествуйте в межсезонье, когда спрос на путевки значительно падает.

Выбирайте менее популярные города, где есть еще лояльная ценовая политика.

Изучите место назначения дома. Узнайте, как работает общественный транспорт, где находятся дешевые бистро для местных, в какие дни действуют скидки на различные культурные мероприятия.