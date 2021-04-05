Житель Индии, сбросивший 16 кг, поделился секретом похудения. Фото

Житель Индии Дипак Ахуджа, ранее весивший 90 килограммов, ел по пять лепешек в день и регулярно тренировался, в результате чего за десять месяцев ему удалось похудеть на 16 кг.

Как сообщает Times of India, 41-летний мужчина страдал от пристрастия к нездоровой еде: самсе, булочкам, снекам. После каждой трапезы он также съедал плитку шоколада или конфеты и в целом до пяти раз в день пил чай со сладостями.

Вследствие такого режима питания у мужчины развились артериальная гипертензия и лишний вес. Летом 2020 года Ахуджа, чтобы не потерять здоровье окончательно, решил пересмотреть свои пищевые привычки и полностью исключил сладости из рациона.

На завтрак он теперь съедает индийскую лепешку чапати с овощным карри, немного позже выпивает чашку чая. На обед – две лепешки и овощное рагу. Во второй половине дня – перекус фруктами или стакан молока с куркумой. На ужин – две лепешки с супом-пюре из бобовых.

Шесть дней в неделю Ахуджа занимается спортом. В воскресенье он пробегает 15 км, во вторник и четверг – по 7 км проходит пешком. В среду – 10-километровая пробежка, в пятницу – бег трусцой и высокоинтенсивные интервальные тренировки по 50 минут, в воскресенье – езда на велосипеде или йога.

Перед тренировкой мужчина выпивает два больших стакана теплой воды, а после нее – чашку чая с молоком и вымоченными сухофруктами.

По словам Ахуджи, он никогда не отступает от диеты, избегает пиццы и жареной пищи. По праздникам он позволяет себе небольшие кусочки сладостей или закусок.

Сейчас мужчина готовится пробежать полумарафон. Тем, кто хочет похудеть, он советует постепенно менять образ жизни – вносить "небольшие, но важные изменения" в питание, отказаться от сладостей и жареного, заменив их фруктами, огурцами и сухофруктами.

Что касается тренировок, Ахуджа рекомендует начинать с бега на короткие дистанции и постепенно повышать выносливость. По его словам, важно при этом избегать монотонности и менять упражнения.

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