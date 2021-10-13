Женщина потратила десятки тысяч долларов на липосакцию и похвасталась фигурой. Фото до и после

40-летняя англичанка Ангарад Биннс из города Стивенидж (графство Хартфордшир в Англии), мать троих детей, рассказала, как потратила более 30 тысяч долларов на операцию по удалению жира. Она решилась на липосакцию в преддверии своего юбилея, поскольку не хотела тратить "еще десять лет своей жизни на депрессию".

В 35 лет Биннс стала откладывать деньги на операцию, так как ей надоели ее лишние килограммы. пишет Daily Mail. На протяжении своей жизни, она постоянно кушала чипсы, еду на вынос, печенье и пила всевозможные газировки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В 35 лет я решила, что хватит", – заявила она.

Женщина потратила более 30 тысяч долларов на подтяжку живота и удаление лишней кожи с рук и ног.

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"Я перепробовала все диеты, указанные в книге, но страдала от импульсивного переедания. Мне нужен был инструмент, чтобы остановить его, потому что я часто могла съесть пачку печенья, чипсов и заесть двумя блюдами на вынос", – вспоминает Биннс.

Она отметила, что ее обычный заказ из ресторана китайской кухне состоял так: кисло-сладкие куриные шарики, лапша, жареный рис с яйцом и тосты с креветками.

"Я была любителем комфортного питания, который бездумно ел, когда счастлив, грустен, одинок или обеспокоен. Я отчаянно пыталась разорвать порочный круг", – рассказывает женщина.

По ее словам, она не сможет простить себя, если снова начнет набирать вес.

"Я поняла, что потеря веса связана с моим мышлением, поэтому я начала гулять с двумя моими собаками, что очень помогло моему психическому здоровью", – подытожила Биннс.

Теперь Ангарад планирует путешествовать по миру и первой ее поездкой станет путешествие в Лондон вместе с семьей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 48-летней Кэтлин Вутон из Великобритании, которая весила 254 килограмма, удалось всего за год похудеть на 101 килограмм. Из-за лишнего веса женщина не могла самостоятельно ходить и одеваться, поэтому решилась попробовать заняться плаванием.