Американка сделала пластику после того, как ее унизили в магазине. Фото

29-летняя американка по имени Софи Макдональд решилась на пластическую операцию, после того, как над ней посмеялись в магазине одежды. Она потратила на операцию почти 25 тысяч долларов (более 650 тысяч гривен).

Покупая одежду в бутике во Флориде, Софи услышала замечание в свой адрес, которое поменяло ее жизнь и внешность до неузнаваемости, пишет Daily Star. "Я искала одежду и услышала, как женщина рядом со мной шептала своей дочери: "О, черт возьми, она огромная", – рассказала Софи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Она признается, что ее очень расстроил тогда тот комментарий и вывел из себя.

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"Я быстро вышла из магазина и попыталась скрыть свои чувства. Я пошла домой, чтобы скорее успокоится. Тогда я поняла, что мне нужно измениться. Я не могла так дальше жить", – рассказывает Софи.

Она вспоминает, что начала набирать вес еще в подростковом возрасте. Софи питалась хот-догами, жирными бургерами, сладостями и газировками. Когда Макдональд потеряла свою маму, она стала заедать стресс и еще больше набирать вес. Женщина ела преимущественно чипсы, конфеты, печенье и замороженные обеды.

После инцидента в магазине одежды, девушка начала заниматься спортом и поменяла рацион. Также она занялась плаваньем и призналась, что могла часами заниматься в тренажерном зале ради достижения цели. Все перечисленное давало свой результат, но Софи решила сделать липосакцию, а потом подтяжку живота и двустороннюю подтяжку рук.

"Я просто не узнала себя. Показывая старые фотографии людям, никто не верит, что это была я. Это так сюрреалистично, я не представляла, что оказалась там, где нахожусь сейчас, и просто сожалею, что не сделала это раньше", – подчеркнула Софи.

Теперь девушка придерживается безглютеновой диеты, занимается спортом и призывает не сдаваться тех, кто на пути похудения.

"Если вы хотите этого так сильно, это действительно выполнимо, просто требует времени, настойчивости и решимости. Если я смогу мотивировать пять или десять человек, моя работа сделана", – подытожила Софи Макдональд.

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