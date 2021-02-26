Три способа убрать пивной живот для ленивых

Так называемый пивной живот встречается как у мужчин, так и у женщин. Причинами его появления являются малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

Чтобы избавиться от лишнего жира – нужно настроиться на кропотливую, длительную работу над собой. Однако существуют способы привести себя в форму в короткие сроки без лишних усилий, передает Maxim.

Ученые Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что легкая прохлада в комнате способна оказать содействие в сбросе лишнего веса.

Исследователи говорят о том, что люди обогревают жилище до такой степени, чтобы им было максимально комфортно находится внутри него, минимизируя энергетические потери тела. Но если тело начнет работать над тем, чтобы поддерживать необходимую температуру самостоятельно, то ситуация может измениться.

Этот способ похудения построен на результатах исследования ученых того же Университетского колледжа Лондона. Прежде чем выходить из душа, обдайте себя ледяной водой. Борясь с переохлаждением, организм будет усиленно работать и сжигать энергию.

Кроме того, за счет перепада температур ускорится кровообращение, а следовательно, и процесс пищеварения станет проходить быстрее.

Выпивая один стакан ледяной воды, вы будете сжигать на 70 ккал больше, чем если бы пили воду комнатной температуры. Отмечается, что важно вообще много пить. Процесс расщеп­ления жиров довольно токсичен, и на фоне нехватки воды организм даже не подумает о том, чтобы покуситься на жиры.

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