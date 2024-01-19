Часто мы обращаем свое внимание на пищу и движение как главные факторы воздействия на вес, но существуют и другие аспекты, влияющие на тело. Меня зовут Елена Рута, я холистик-ментальный терапевт, психоаналитик, и в этом материале я расскажу вам о причинах лишнего веса, которые не связаны с вашим питанием и физической активностью.

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Важливо розуміти, що надмірна вага може мати не лише фізичні, але й емоційні та психологічні причини. Оскільки надмірна вага робить нас менш здоровими, і пов'язана, наприклад, зі збільшеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, високого кров'яного тиску, захворювань опорно-рухової системи та інших проблем… Давайте разом розберемося в усіх можливих причинах, які призводять до надмірної ваги, з метою поліпшення здоров'я. Отже:

1.Бажання бути помітнішою, важливішою, значущою

Першою з причин надмірної ваги може бути прагнення бути більш помітною, важливою та значущою для оточуючих. Чи отримували ви достатньо уваги від батьків у дитинстві? Або, можливо, зараз ви відчуваєте, що оточуючий світ нехтує вашими бажаннями, пропозиціями та проханнями? Тіло може набирати вагу, або привернути увагу і забезпечити повагу, помітність та навіть визнання з боку інших людей.

2. Накопичилась надмірна кількість ресурсу любові і ніжності, буквально "РОЗПИРАЄ"

Що робити? Перестати блокувати в собі теплоту та ласкавість, звісно. Якщо хочеться обняти, обніміть, якщо хочеться сказати тепле слово посеред розмови, не стримуйте себе!

3. В сім'ї не було проявів любов

Це часто трапляється, коли батьки виявляли холодність та стриманість.

Я пропоную вам стати дорослим. Дитинство вже минуло. Ви самі можете визначати, як часто ви виражаєте любов, цілуєтесь і виявляєте ніжність. Бути дорослим – це круто. Я це гарантую.

4. Нездатність говорити: "НІ! Зі мною так не можна!"

Навчайтесь цінувати себе. Ви – ЄДИНА людина, з якою вам 100% жити до кінця життя. Тому… якого дідька ви так ставитеся до себе? Чому дозволяєте ображати найціннішу для вас людину, себе саму?

5. Потреба захисту від агресора

Я рекомендую вам попрощатися з роллю жертви, бо саме в цьому стані ви знаходитесь зараз. Відпустіть минулі образи, зруйнуйте установку про недосконалість світу. Коли ви почнете почуватися в безпеці, оця оболонка не знадобиться.

6. Фігура не узгоджується з психологічною сутністю

Хорошим прикладом може бути Опра Вінфрі. Вона енергійна, наполеглива і сильна жінка, але бажає носити розмір XS. Виникає дисонанс: де сильна жінка, а де розмір XS. Саме до психологів звертаються люди, які мають подібну проблему – разом з професіоналом вам буде легше проаналізувати власті установки і чесно відповісти на питання, яка жінка вважається привабливою? Чи відповідаєте ви цим критеріям?

7. Сексуальні обмеження

Я веду мову про ситуації, коли дуже хочеться, але не можна так сильно, як би хотілося… Гаряча та палка натура бажає відчути трохи приємного болю та задоволення на столі, але реальність пропонує лише кілька скрипів на ліжку.

8. Бажання уникати романтичних стосунків.

Тут логіка досить очевидна: якщо чоловік образив або принизив, то ми автоматично всіх чоловіків записуємо у сволоти. То навіщо вони вам, так? Тому тіло починає ховатися, щоб ви за зайвими кілограмами почувалися безпечно.

9. Бажання подобатися всім

Наприклад, це відображає переконання на кшталт: "Щоб мені було вигідно, я повинна бути достатньо привабливою, щоб привертати увагу чоловіків, але не настільки привабливою, щоб жінки заздрили". "Тобто, трохи повненькою" – думає тіло, і добирає зайві килограми.

10. Внутрішня потреба бути схожою або відмінною від певної особи

Це особливо стосується батьків або інших близьких родичів. Я думаю, ви розумієте це без додаткового пояснення.

Поглиблене вивчення взаємин з батьками може розкрити багато про вас самого. Але для цього вам потрібен провідник і безпека – зазвичай люди знаходять все це у кабінеті психолога. Тому, будь-ласка, не бійтеся такого партнерства.

Тепер ви розумієте, як це працює?

Зайва вага – це не просто кілограми, це щось більше.

Для когось вони "рятівне коло", для когось невиражені емоції, а для вас, можливо, "захисний костюм"… Я думаю, що ви тепер розумієте, що зайва вага є і психологічною проблемою також, а для багатьох – виключно психологічною. Не один рік я допомагаю людям, які зіткнулися з психологічною повнотою, і знаю на своєму досвіді, що це дійсно працює!

Будьте здорові та любіть себе. Ваша Олена Рута.