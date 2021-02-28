Сегодня я хочу рассказать о семенах льна!⁣⁣⠀

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Их активно употребляют в пищу люди, заботящиеся о своем здоровье. Многих интересует - стоит ли включать льняное семя в свой рацион и что ценного оно содержит? Как и сколько его использовать с пользой для здоровья?⁣⁣⠀

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В льняном семени много полезного. В первую очередь это источник пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости. Богаты семена и на фитоэстрогены - фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой. Также семена льна можно назвать природным статином, поскольку способствует нормализации уровня холестерина.⁣⁣⠀

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И главное: это маленькое семя одно из немногих растений, в котором в большом количестве находятся омега-3 жирные кислоты.⁣⁣⠀

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Наверняка вы много слышали о пользе полиненасыщенных жирных кислот, а именно омега - 3 и знаете, что их в нашем рационе обычно недостаточно. Они относятся к разряду "незаменимых", ибо не вырабатываются в организме, а должны поступать с пищей в достаточном количестве.⁣⁣⠀

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Омега-3 жирные кислоты нужны для строительства клеточных мембран. Они уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения, если придерживаться здорового питания.⁣⁣⠀

Семена льна противопоказаны детям до 3-х лет. Нужно осторожно их применять при наличии камней в желчном пузыре из-за желчегонного эффекта. Женщинам, у которых эндометрит, фибромиома матки или поликистоз яичников его нельзя употреблять через фитоэстрогены. По той же причине должны быть осторожны с семенами льна беременные и те, кто кормит грудью.

Хотя льняное семя содержит много полезных и ценных ингредиентов, считать его супер-продуктом не следует. Оно не является главным источником омега-3 жирных кислот.

Дело в том, что лишь 10-20% растительных омега-3 полноценно усваивается организмом.

Поэтому, если употребить 1 столовую ложку семян, несмотря на то, что там большое количество омега-3 жирных кислот (целых 2 г), только 0,2 - 0, 25 г из них полноценно усвоятся и превратятся в активные вещества.

Помните, что оптимально для взрослых потреблять суммарно 1 г омега-3 жирных кислот в сутки. И чтобы получить суточную норму из семян льна, вам пришлось бы употреблять более 4 столовых ложек семечек в день. А это может нанести вред вашему здоровью.

Льняное семя можно добавлять в пищу в рекомендуемых дозах, но это отнюдь не исключает использования более эффективных животных источников омега-3 жирных кислот.

Так что, вспомним Парацельса: "Все есть яд и все есть лекарство; то и другое определяет доза "...

*** Для профилактики ишемической болезни сердца рекомендуется хотя бы два раза в неделю включать в рацион блюда из жирной рыбы!

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