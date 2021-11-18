Сбросившая 64 кг лишнего веса британка назвала свой рецепт похудения. Фото до и после

39-летняя англичанка по имени Сара Купер из Уоррингтона, весившая 133 килограмма, очень стеснялась своей внешности из-за избыточного веса и даже иногда сильно уставала от простых дел. В один момент она приняла решение похудеть и сбросила почти 64 килограмма благодаря правильному питанию и спорту.

Резкая потеря веса вдохновила ее коллег, которые решились на изменения в жизни, пишет Daily Star. О том, как выглядит уроженка Англии, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

До похудения Сара боролась со своим внешним видом и проблемами со здоровьем. Она пробовала различные диеты и методики для похудения. Как оказалось, ничего ей не помогает. Купер обратилась одну из популярных организаций по снижению веса, где ей посоветовали начать правильно питаться и делать физические упражнения.

Видео дня

Сара отмечает, до того, как она не начала питаться правильно, похудение казалось ей не возможным.

"Я смирилась с тем, что у меня всегда был большой размер, мне нужно было сбросить так много веса. Я все время стеснялась и запыхивалась, выполняя самую простую работу", – вспоминает женщина.

Вскоре Купер поменяла свои привычки в еде и начала делать физическую нагрузку.

"Приятнее всего то, что у меня сформировались новые привычки, которые останутся со мной на всю жизнь", – отметила Сара.

Одной из таких привычек она назвала – наполнение тарелки большим количеством овощей, вместо готовой еды. Также она подчеркнула, что теперь покупает и готовит еду самостоятельно.

После стремительной потери веса, Сара стала энергичнее и попробовала себя в танцах. Она посещает занятия три раза в неделю, а недавно записалась в команду по крикету.

К слову, женщина не стала совсем отказываться от любимых блюд, а лишь частично его убрала. Теперь ее вес составляет 69 килограмм.

"Лучше всего то, что на протяжении всего моего пути похудания я все еще могла наслаждаться моими любимыми блюдами, такими как сыр и луковый пирог, спагетти болоньезе и жаркое. Но, я нашла новый способ питания, который легко вписывается в мою жизнь", – подытожила Сара Купер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 31-летний индиец набрал лишний вес за время локдауна, поскольку работал из дома. Он поправился до 104 килограммов, но вскоре похудел на 34 кг за год.