Самый тяжелый подросток в мире, который в 17 лет весил 610 кг, изменился до неузнаваемости. Фото

Парень по имени Халед Мохсен Аль Шари, который носил звание самого тяжелого подростка в мире, продемонстрировал огромную потерю веса. Он долгое время был прикован к постели, не мог двигаться из-за лишних килограммов, но теперь изменился до неузнаваемости.

С 17 до 20 лет Халед весил 610 кг, но вскоре его госпитализировали вертолетом в больницу для лечения, пишет Daily Star. Такой приказ был сделан покойным королем Саудовской Аравии Абдаллой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что правителя зацепило положение подростка, и он решил помочь ему. Командой из 30-ти медицинских работников и сотрудников гражданской обороны Халед Мохсен Аль Шари доставили в больницу.

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Там он находился более полугода в изготовленном на заказ инвалидном кресле. Его сделали, чтобы помочь Халеду стать более мобильным и помочь ему в физиотерапии. Благодаря специальной диете и интенсивным физическим нагрузкам парень потерял колоссальные 546 килограммов.

Доктора отмечают, что с момента начала его пути к похудению Халед также показал улучшения в функциональности сердца, легких и мышечной силы. В 2018 году парню сделали операцию по удалению лишней кожи.

Со временем он восстановился после операции и продолжил заниматься спортом, питаться правильно, соблюдая диету. Год за годом усердий цифры на весах стали показывать 63 килограмма.

Теперь 29-летний парень едва ли похож на себя, спустя почти восемь лет с начала своего пути к похуданию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что житель Кейптауна (ЮАР) Норман Нел несколько лет назад весил практически 300 кг. Он решился сесть на экстремальную детокс-диету, однако попал из-за нее в больницу. Но вскоре он нашел способ скинуть лишние килограммы.