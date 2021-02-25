Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты:

1. Хлеб для бутерброда должен быть из цельнозерновой муки.

2. Добавляем важный компонент - мясо, рыбу или птицу. Рекомендую в отварном виде, приготовленную на пару или запеченную.

3. Никаких соусов и майонеза! "Специальные" соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы.

4. Не забываем про зелень и овощи - чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят.

5. Для вкуса можно положить пряной зелени. В меру.

В таком виде питательный бутерброд может быть вариантом перекуса.

Не рекомендую есть бутерброды на ночь.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.