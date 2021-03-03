Парень отказался от трех продуктов и похудел на 55 кг. Фото

Житель индийского города Панаджи (штат Гоа) 17-летний студент Шонак Сиддхарт Самант похудел за семь месяцев на 55 кг. Так, все это благодаря спорту и отказу от вредных продуктов.

Об этом сообщает издание Times of India. По словам инсайдеров, ранее парень весил 130 кг и ему очень не нравилось, как он выглядит. Кроме того, в раннем возрасте у него диагностировали неалкогольную жировую болезнь печени.

Поэтому Самант воспользовался введенными из-за коронавируса ограничениями, чтобы изменить свой образ жизни и похудеть. Он отказался от всей еды навынос/избегает ресторанной еды, перестал есть сладкое и выпечку, отказался от газировки.

Теперь на завтрак он съедает два вареных яйца, половину куриной грудки или салат из бобовых и запивает все 300 мл соевого молока.

На обед Самант выбирает суп-пюре из бобовых с соей или жареный сыр с жареной куриной грудкой, салат с хумусом и иногда соевое молоко.

На ужин юноша не ест ничего. Он придерживается интервального голодания и в некоторые дни практикует 20-часовые перерывы. В это время он пьет воду или зеленый чай, но избегает любых продуктов, которые могли бы повысить уровень сахара в крови.

Чобы похудеть, Самант рекомендует спать по восемь часов и выпивать по 1 литру воды на каждые 20 кг веса. Также выполнять силовые тренировки, заниматься йогой, много ходить. Но самое главное, по его мнению, – сохранять позитивный настрой.

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