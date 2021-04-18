Парень из Британии, сбросивший 45 килограммов, раскрыл секрет своего похудения. Фото

25-летний Люк Эш, житель села Бленгарв округа Бридженд в Уэльсе (Великобритания) рассказал, как менее чем за год похудел на 45 килограммов.

Парень всегда страдал от лишнего веса, но, когда в августе 2019 года его лучший друг Райан совершил самоубийство в возрасте 23 лет, совсем перестал следить за своим здоровьем, заедая горе. В тот период вес Люка достиг 127 килограммов, пишет WalesOnline.

"Это был такой огромный шок. В мае того же года мы поехали отдыхать в Барселону, и это было время настоящего счастья, поскольку его брат недавно женился. В августе мы планировали поехать на матч сборной Уэльса – Англии в Кардиффе, так что он все еще строил планы", – рассказал Люк.

Шок и боль от потери лучшего друга вскоре переросли в состояние настоящей депрессии, и парень в поисках утешения обратился к еде.

Так продолжалось несколько месяцев, до тех пор, когда в 2020 году коронавирус стал распространяться по миру. По словам Люка, пандемия стала "катализатором" для похудения из-за множества сообщений о том, что ожирение является фактором риска с точки зрения возможности серьезных осложнений от COVID-19.

Чтобы похудеть, Люк стал считать калории и устраивал периодическое голодание, употребляя пищу только с 12 до 18 часов дня и исключив ночные перекусы.

"Я все еще ел то, что мне нравилось, потому что я хотел удовлетворить свое пристрастие к сладкому, но я покупал низкокалорийные продукты. Я установил дневной лимит в 2500 калорий, тогда как раньше я употреблял 4000 калорий плюс каждый день".

За десять месяцев, начиная с мая 2020 года, Люк похудел на 45 килограммов. Сейчас он весит 86 килограммов, но его цель – 76 килограммов.

По словам парня, впервые за много лет он может получать удовольствие от простых вещей, таких как прилив энергии, прогулки, бег, улучшение сна.

Он регулярно делает пробежки на 5 и 10 километров, и в результате его общее самочувствие полностью отличается от того, что было год назад, хотя его лучший друг все еще остается в его мыслях спустя более 18 месяцев после его гибели.

"Я хочу заниматься психическим здоровьем в будущем, и, надеюсь, я показал другим, что вы можете сделать что-то хорошее в такие трудные времена. Если один человек может получить мотивацию похудеть или изменить свою жизнь, потому что я показал, что это возможно, тогда это прекрасно. Иногда людям просто нужен этот небольшой толчок", – говорит Люк.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Индии, похудевший на 16 килограммов, рассказал, как ему удалось сбросить лишний вес. 41-летний Дипак Ахуджа ранее страдал от пристрастия к нездоровой еде.