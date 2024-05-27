'Отбивная на ужин – хороший вариант для похудения'. Анита Луценко удивила способами потери веса летом

Звездный фитнес-тренер и эксперт по здоровому образу жизни Анита Луценко рассказала об эффективных способах питания для похудения летом и поделилась мифами, с которыми сталкивается в работе. Об этом мотивационный тренер рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Самые распространенные мифы о похудении часто касаются питания, – говорит Анита Луценко. – Например, чтобы уменьшить массу тела, нужно мало есть и обязательно убрать из рациона каши, хлеб и картофель. Впрочем, если поставить крест на углеводах, то о здоровом сбалансированном питании можно забыть. В частности, тот факт, что вегетарианство и голодание помогают похудеть – это абсолютный миф".

"Также неправда и то, что можно похудеть в животе, только выполняя упражнения на пресс и не корректируя питание. Ну и очень распространенным мифом есть то, что крепатура – это хорошо. Если ваше тело болит после тренировки, это свидетельствует о том, что ваши мышцы сильно травмировались и нуждаются в более длительном восстановлении", – добавляет эксперт.

На вопрос, почему так бывает, что есть люди, которые каждый день едят отбивные на ужин – и худые, а другие набирают вес только от запаха этого мяса, Луценко удивляет ответом: "Отбивная на ужин – хороший вариант питания во время похудения, особенно если куриная и в тарелку добавить еще овощей. В общем, если бы мы с вами сняли все, что ест конкретный человек в течение дня, и математически посчитали количество потребленных калорий, баланс белков, жиров и углеводов, а также приняли во внимание физическую активность и типы фигур, то никакого чуда не нашли бы.

"Во всем на этой планете работают законы физики, утверждающие, что энергия не может браться ниоткуда, – продолжает Луценко. – Если организм запасает жир как энергетический запас, скажем, на животе, бедрах или руках, то это значит, что человек потребил чрезмерно энергии, и его остаток ушел в запас. Также проблема заключается и в том, что люди не понимают, что кусочек торта 100 грамм имеет больше жира и калорий, чем суп с фрикадельками, с хлебом, салатом, гречкой и фруктом".

Анита Луценко поделилась простыми и эффективными способами похудения летом: "Я бы прежде всего советовала ввести в ежедневный режим по крайней мере 15-минутную тренировку и ложиться спать до 22:00, чтобы успевать высыпаться, тем более если ночью может быть тревога. В целом режим – залог успеха, так что если стабильно есть три раза в день без перекусов, то и питание, и состояние тела наладятся".

Эксперт также отметила, что также важно и психоэмоциональное состояние человека, ведь "ничто так не провоцирует быстрое похудение и отсутствие набора веса, как расстроенное состояние": "Поэтому когда я замечаю, что человек сильно теряет вес, то всегда переспрашиваю, все ли в порядке и не нужна ли ей моя моральная поддержка".

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Полное интервью с Анитой Луценко читайте здесь.

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