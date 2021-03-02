Для многих слово "холестерин" это что-то вредное и опасное. Но всегда ли холестерин – это плохо?

Холестерин жизненно необходим для нормальной деятельности организма. ⁣⁣⠀

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Это компонент клеточных мембран, необходимый для создания гормонов, желчных кислот, витамина Д. ⁣⁣⠀

Без него не усваивается кальций в организме. Поэтому без холестерина наш организм не может обойтись.

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Но одновременно он - фактор риска развития атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний.

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Вышеперечисленное возникает при избытке холестерина и особенно при нарушении нормального соотношения его фракций.⁣⁣⠀

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Человеку вполне достаточно употреблять с пищей 300-400 мг холестерина в день. Это в первую очередь молочные продукты, мясо, яйца.⁣⁣⠀

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В список вредных продуктов относят сало, так как в нем содержится много калорий и жиров, "вредного" холестерина.⁣⁣⠀

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Сало, как любой продукт животного происхождения, содержит холестерин. Но его количество уступает содержанию последнего в сливочном масле (160-215 мг) и даже креветкам (160 – 210 мг). ⁣⁣⠀

В сале холестерина в среднем (по справочным данным) от 70 до 100 мг на 100 г. Лучше есть его не больше 10 - 50 граммов в день. ⁣⁣⠀

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Учитывайте то, что вы едите в течение дня.⁣⁣⠀

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И если вы сегодня собираетесь съесть кусочек сала, в вашем рационе не должно быть других жирных, богатых на холестерин продуктов.⁣⁣⠀

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Всем здорового и вкусного питания!

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