Опасное сало: как правильно есть без вреда для здоровья
Для многих слово "холестерин" это что-то вредное и опасное. Но всегда ли холестерин – это плохо?
Холестерин жизненно необходим для нормальной деятельности организма. ⠀
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Это компонент клеточных мембран, необходимый для создания гормонов, желчных кислот, витамина Д. ⠀
Без него не усваивается кальций в организме. Поэтому без холестерина наш организм не может обойтись.
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Но одновременно он - фактор риска развития атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний.
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Вышеперечисленное возникает при избытке холестерина и особенно при нарушении нормального соотношения его фракций.⠀
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Человеку вполне достаточно употреблять с пищей 300-400 мг холестерина в день. Это в первую очередь молочные продукты, мясо, яйца.⠀
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В список вредных продуктов относят сало, так как в нем содержится много калорий и жиров, "вредного" холестерина.⠀
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Сало, как любой продукт животного происхождения, содержит холестерин. Но его количество уступает содержанию последнего в сливочном масле (160-215 мг) и даже креветкам (160 – 210 мг). ⠀
В сале холестерина в среднем (по справочным данным) от 70 до 100 мг на 100 г. Лучше есть его не больше 10 - 50 граммов в день. ⠀
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Учитывайте то, что вы едите в течение дня.⠀
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И если вы сегодня собираетесь съесть кусочек сала, в вашем рационе не должно быть других жирных, богатых на холестерин продуктов.⠀
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Всем здорового и вкусного питания!
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