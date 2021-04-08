Поговорим о майонезе.

Мы каждый день едим растительное масло, яйца, а ведь не секрет, что в состав майонеза входят именно эти продукты, а также горчица, уксус или лимонная кислота, соль и перец. По большому счету все эти компоненты ничего страшного в себе не несут.

Просто вопрос заключается в количестве: ничего, даже растительного масла (которого в майонезе значительное количество – прим.) много кушать нельзя.

Потому что жирные кислоты приводят к образованию тромбов, сгущению крови и многим другим негативным явлениям в организме.

Если диетологи рекомендуют употреблять три столовых ложки растительного масла в день, то одну из них мы вполне можем заменить майонезом, и ничего страшного от этого не будет.

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