В последние годы все большую популярность набирает продукт под названием кэроб. Из него делают напитки и используют как альтернативу шоколаду. Я все чаще вижу изделия из кэроба не только в сторис у знакомых, но и на полках магазинов.⠀

Давайте разбираться в том, что это такое и с чем его едят.⁣⁣⠀

Кэроб - это измельченный порошок, получаемый из предварительно высушенных плодов рожкового дерева. В кэробе присутствуют витамины: холин, группы В, витамин РР, С, Е. Минеральные вещества: калий, кальций, магний, селен, медь, марганец, железо, фосфор и натрий. А также пищевые волокна, вода, зола и в небольшом количестве насыщенные жирные кислоты.⁣⁣⠀

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Порошок кэроба по вкусу напоминает порошок какао, однако слаще его и не содержит таких ингредиентов, как теобромин и кофеин.⁣⁣⠀

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Чаще всего кэроб применяется в выпечке, а также как полноценная замена какао и кофеину. Особенно это актуально для людей, которые не могут или не желают употреблять кофеин. Содержание жиров в кэробе в 10–11 раз ниже, чем в какао-порошке, а кальция – в 3 раза больше. При этом продукт имеет собственную сладость.

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Плоды кэроба богаты антиоксидантами, клетчаткой и также оказывает антисептическое действием постоянной, часто его используют при расстройствах ЖКТ. ⁣⁣⠀

Не рекомендуется давать детям до 3-х лет продукты, которые содержат кэроб. Он может нанести вред организму, если употреблять его слишком много. Я советую вводить этот продукт в рацион постепенно, малыми дозами и обязательно следить за реакцией организма.

Помните, все хорошо, что в меру. Будьте здоровы

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