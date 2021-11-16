Как выглядят женщины, которые потеряли больше 50 килограммов. Фото до и после

Некоторые люди с помощью тяжелой работы над собой и усердия силы воли смогли похудеть на 50 и более килограммов. Но заветная цифра на весах – это еще не все.

После стремительного похудения у людей остаются килограммы лишней кожи, от которой невозможно избавиться без оперативных вмешательств. OBOZREVATEL сравнил фото девушек до и после кардинальной трансформации.

Сара Келли похудела на 90 килограммов

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Американка Сара Келли весила более 160 килограммов. В один момент девушка решила изменить свою жизнь и кардинально похудела.

В результате она потеряла 90 килограммов, однако ее кожа стала дряблой. Сара была в отчаянии, потому что тело выглядело далеким от идеала. Девушка открыла сбор денег в интернете на абдоминопластику, чтобы откорректировать живот.

После операции кожа была покрыта шрамами и рубцами. Саре пришлось еще раз лечь под нож, чтобы окончательно избавиться от последствий ожирения.

Тори Уайт потеряла 64 килограмма

Тори Уайт из Англии весила почти 108 кг, когда училась в школе. Тогда над девочкой издевались из-за полноты, и она не могла завести друзей. В старших классах Тори потеряла 50 килограммов, а впоследствии еще 14.

У Тори также есть последствия ожирения, сначала она стеснялась и редактировала свои фотографии в фотошопе. Но потом девушка приняла свою фигуру и даже планирует участвовать в конкурсе красоты.

Лекси Рид похудела на 142 килограмма

Американка Лекси Рид после замужества решила кардинально похудеть. Ей удалось потерять 142 килограмма, а до диеты и занятий спортом женщина весила 220 килограммов. За процессом ее трансформации следит миллион фолловеров в Instagram.

Обвисшая кожа после похудения дала осложнение и нарушала осанку уже стройной Лекси. Подтянуть ее на бедрах и животе невозможно без хирургического вмешательства, поэтому Рид решилась на операцию.

Симон Андерсон сбросила 92 килограмма

Блогер из Австралии Симон Андерсон похудела на 92 килограмма. В 23 года она весила 168 килограммов. Чтобы похудеть и держать свой вес, Симон решилась на операцию по уменьшению желудка.

После потери веса кожа обвисла, а женщине хотелось, чтобы формы стали идеальными. Андерсон сделала абдоминопластику, несколько раз липомоделирование ягодиц и корректировала грудь с помощью имплантов. Сейчас Симон полностью удовлетворена фигурой. Она вышла замуж и родила детей.

Меган Маккормак похудела на 101 килограмм

Меган Маккормак до своей трансформации весила 176 килограммов. В 2013 году Меган понадобился дополнительный ремень безопасности в самолете, после этого она решила похудеть.

После того как Маккормак потеряла 50 килограммов, она решилась на операцию по уменьшению желудка. Женщина в общей сложности похудела на 101 килограмм и все еще продолжает заниматься в спортзале.

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