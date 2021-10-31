Американка похудела на 50 кг с помощью соцсетей. Фото и видео

Американка по имени Лаурин Стэннер заявила, что устала от того, что ее называют "толстой девчонкой" и продемонстрировала огромную потерю веса. Девушка смогла сбросить 48 килограмм и теперь цифры на ее весах показывают заветные цифры.

Видео своего преобразования она выставила в социальной сети TikTok. "Меня тошнило от того, что все называет меня толстой. Я решила изменить это. Теперь я вешу 50 кг", – написала Лаурин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В опубликованном ролике Лаурин позировала в ванной в куртке и джинсах. Она продемонстрировала, что у нее есть лишние килограммы и большие формы.

Видео дня

В следующем кадре ролика девушка занимается в тренажерном зале. Она делает разные физические упражнения – бегает на дорожке, поднимает гантели, боксирует и приседает. Активное времяпрепровождения и привело Лаурин к потере веса.

В конце видео, она показала, как изменилась, после похудения. Она позировала в коротком синем топе и облегающих шортах, в бикини и в майке с глубоким вырезом.

Отметим, что у Лаурин 2,2 млн подписчиков, которым она заявила, что все еще хочет потерять больше веса.

"Еще не все сделано", – написала девушка.

Ролик американки стал вирусным в сети. Он собрал более 5 миллионов лайков и около 58 тысяч комментариев.

"Безумно! Ты выглядишь потрясающе!", "Я так тобой горжусь, ты даже не представляешь", "Если она может это сделать, то смогу и я", "Прекрасная", "Спасибо за мотивацию", "Ты и раньше была красивой", "Вы действительно хорошо выглядите", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что англичанка Бренда Финн сбросила почти 40 кг за год, отказавшись проводить свое свободное время в социальных сетях. Женщина стала уделять внимание домашним тренировкам и правильному питанию, благодаря чему ее цифры на весах поменялись с 98 на 62 кг.