Как перестать наедаться на ночь: нутрициолог дала простой совет

Сбалансированный завтрак позволяет избежать чувства голода в течение дня и устраняет необходимость в перекусах или чрезмерно сытном ужине.

Такой совет дала нутрициолог Мария Сиротина у себя в Instagram. Она отметила важность того, чтобы по утрам в еде преобладали не углеводы, а белки.

Эксперт посоветовала соблюдать следующие пропорции: 40 процентов белка и по 30 процентов жиров и углеводов.

"Чтобы получить заряд энергии на день, организму сначала нужно из глюкозы восстановить гликоген печени после сна, и остатки растащить по клеткам, где она превратится в энергию АТФ. А как пополнить организм этой самой глюкозой? Завтракать", – объяснила нутрициолог.

Сиротина утверждает, что эффективность ее совета подтверждают результаты исследования. Ученые выяснили, что студенты и молодые люди, которые пропускали завтрак, в 35-40 процентах случаев злоупотребляли сладким и колой. Если же испытуемые получали на завтрак продукты с высоким содержанием белка, у них исчезала потребность в сладостях, а вечером они съедали на 200 килокалорий меньше.

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