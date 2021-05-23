Как избавиться от жира на животе: лайфхаки от фитнесс-тренера и диетолога

Проблема в виде абдоминального ожирения беспокоит не только женщин, но и мужчин, причем это не всегда связано с лишним весом. Зачастую жир на животе появляется из-за генетической предрасположенности, малоподвижного образа жизни, плохого питания или проблем с эндокринной системой.

Избавиться от этой проблемы можно и в домашних условиях, главное, знать причину появления жира на животе. О том, как скорректировать питание и от чего нужно избавиться в ежедневном рационе, а что добавить при абдоминальном ожирении, рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL врач-диетолог, глава научного совета Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко. Также поведала о самых эффективных тренировках для избавления от жира на животе фитнесс-тренер, блогер Валерия Вьюшина.

Как убрать жир с живота с помощью питания

По словам Кириленко, данный тип ожирения частое явление как у мужчин, так и у женщин. К проблеме в виде жира на животе нужно подходить комплексно, и одна диета не сможет спасти ситуацию.

"Нельзя просто назначить диету, нужно для начала обследовать ЖКТ, сделать УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы. Также необходимо сдать анализ крови, печеночные и почечные пробы, маркеры диабета. Часто абдоминальный тип ожирения сопровождается метаболическим синдромом – нарушением толерантности к углеводам и диабетом второго типа", – заявила эксперт.

Только после этих анализов специалист сможет сказать, с чем связано у вас наличие жира на животе, и назначит определенное лечение. По словам диетолога, всем без исключения назначают специальную физкультуру.

"Это прежде всего аэробика. Не менее чем 30 минут ежедневно нужно в легком темпе выполнять кардио-нагрузки. Рекомендуется проводить тренировку на свежем воздухе – альпийская ходьба, орбитрек или нагрузка, где работают 90% мышц. С помощью физических упражнений происходит снижение уровня глюкозы в крови, поскольку она замыкается в мышцах", – рассказала эксперт.

Также всем, кто столкнулся с абдоминальным ожирением, необходимо отказаться от определенных продуктов. Так, по словам Александры, следует убрать из рациона консерванты, красители, усилители вкуса. Кроме того, необходимо исключить сдобу, белый хлеб, все хлебобулочные изделия, сладости и частые перекусы (сладкие фрукты и сухофрукты во второй половине дня не рекомендуется употреблять).

В рацион следует добавить растительные белки, цельнозерновые крупы, бобовые, большое количество салатов, сезонные овощи и фрукты.

Как утверждает Кириленко, лучший способ быстро сжечь жир на животе, добавить прирост мышечной массы – перед каждой тренировкой делать специальный витаминный смузи.

"За 30 минут до занятий спортом следует выпить такой коктейль: смешать в блендере биойогурт, перемолотые семена льна, ягоды черники (клубники или малины) и для сладости добавить банан. За счет этого смузи идет приток энергии", – поделилась специалист.

Как убрать жир с живота с помощью тренировок

По словам фитнесс-тренера Валерии Вьюшиной, в первую очередь нужно найти причину появления жира на животе. И только после того, как нашлась ошибка, следует активно добавлять тренировки на пресс в повседневную рутину.

"На самом деле, все упражнения на пресс дают результат. Не дают они только в том случае, если вы нарушаете технику. На всех упражнениях на пресс проверяйте две вещи: чтобы ваша поясница лежала на полу и не отрывалась, и чтобы таз всегда был слегка оторван от пола, стремился приблизиться к груди", – рассказала тренер.

Топ-3 лучших упражнений для быстрого избавления от лишнего жира на животе:

1. Классические скручивания лежа (помимо того, что вы активно начинаете прорабатывать пресс, не забывайте о спине, поскольку гипертонус мышц может негативно сказаться на осанке и здоровье).

2. Косые скручивания (если вы хотите сохранить талию, то делать различные упражнения именно на боковой пресс с дополнительным весом не нужно. Такая нагрузка только даст рост боковых мышц пресса, а значить, талия начнет расти в ширину).

3. Уголок (подходит для формирования пресса, упражнение чаще всего делают на полу).

Как минимизировать риск появления жира на животе

Фитнесс-тренер Валерия поделилась несколькими правилами, которые помогут сохранить тонкую талию и плоский живот на долго:

1. Ежедневно вакуум живота и стакан теплой воды натощак.

2. 10 тысяч шагов в день.

3. 3-5 тренировок в неделю (это могут быть легкие тренировки, беговые или даже йога. Любая активность только положительно сказывается на фигуре).

4. Следует добавить большое количество овощей в рацион.

Ранее OBOZREVATEL писал о том: