Диетолог назвала лучший способ мыть фрукты и овощи

Все фрукты и овощи нужно мыть, чтобы очистить их от частиц земли, микробов и пестицидов. Однако, согласно рекомендациям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не стоит при этом использовать мыло и другие моющие средства.

Дело в том, что они могут впитываться в пористую структуру овощей и фруктов, несмотря на тщательное полоскание, и могут вызвать заболевание, пишет диетолог Синтия Сасс в статье для Health, ссылаясь на сообщение FDA. Вместо этого, прежде чем готовить и есть продукты, следует тщательно промыть их под холодной проточной водой.

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Твердые продукты, такие как, например, огурцы, стоить протереть чистой щеткой для продуктов. "После мытья высушите продукты чистым тканевым или бумажным полотенцем, чтобы еще больше уменьшить количество бактерий, которые могут присутствовать на поверхности", – рекомендует FDA.

Что касается таких продуктов, как упакованная в пакеты зелень или морковь, которые продаются уже очищенными и готовыми к употреблению", их можно есть без дополнительного мытья, если это четко указано на упаковке.

Согласно исследованию, проведенному в 2018 году Журналом продовольственной науки и сельского хозяйства, в большинстве случаев мытье и замачивание овощей и фруктов помогают удалить лишь часть пестицидов. Более эффективна в этих целях очистка продуктов от кожуры.

Исследование, в котором изучалась эффективность различных методов очистки от бактерий, включая раствор уксуса, показало, что уровень загрязнения на поверхности салата после замачивания в растворах лимона или уксуса почти не отличался от того, что был на салате, вымоченном в холодной водопроводной воде.

В целом же ученые выяснили, что перед употреблением лучше всего промыть продукты под холодной проточной водой и при надобности потереть или почистить щеткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер в TikTok показала необычный способ мыть фрукты и овощи. Многие пользователи оценили идею, а некоторые раскритиковали ее.