Дело совсем не в спорте? В чем секрет идеального пресса Ким Кардашьян и что так долго скрывала от всех звезда. Фото

Всемирно известная американская звезда реалити-шоу, фотомодель и бизнесвумен Ким Кардашьян не скрывает, что по-настоящему озабочена своим внешним видом. Она готова на изнурительные тренировки и дорогостоящие процедуры, только чтобы ее фигура выглядела безупречно. Что ж, результат на лицо – вряд ли кто-то поспорит с тем фактом, что формы светской львицы идеальны. И если раньше все только и говорили о знаменитой пятой точке Ким, то сейчас все больше внимания фокусируется на ее стальном прессе.

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В сети даже ходят слухи, что Кардашьян сделала операцию по удалению ребер. Они начали распространяться в 2019 году, когда звезда появилась ну с очень тоненькой талией на красной дорожке Met Gala. Однако сама Ким всячески отрицает эти подозрения и уверяет, что ее стройный силуэт – результат упорной работы над собой. OBOZREVATEL расскажет о некоторых секретах идеального пресса знаменитости.

Кстати, что касается образа бизнесвумен на Met Gala-2019, то позже она призналась, что еще ни один наряд не приносил ей столько боли, как корсет этого "голого" платья.

И пока пользователи сети спорят, удаляла звезда ребра или нет, Ким продолжает упорно тренироваться. Ежедневно она выполняет ряд специальных упражнений на кардио: 100 прыжков с нагрузкой, приседания на тренажере, 25-минутная ходьба по беговой дорожке с высоким наклоном. Такой комплекс она повторяет четыре раза на протяжении дня.

"Мне не все равно. Я действительно искренне забочусь о том, чтобы хорошо выглядеть. Наверное, так о себе не заботиться и 10% людей на этой планете", – не скрывает Ким.

Она отмечает, что комплекс перечисленных упражнений, без которых она не начинает свой день, способствует быстрому сжиганию калорий и улучшению метаболизма. Кроме того, знаменитость занимается с гантелями, не забывает качать бицепс и делать упражнения на пресс.

Кардашьян не пропускает тренировку, даже если у нее неважное самочувствие или отсутствует подходящее настроение – берет себя в руки и шагает в зал.

Однако ее работа над телом не ограничивается только спортом. Ранее Ким не раскрывала секретов ухода за собой и непосредственно за своим рельефным и изящным животиком. Однако теперь она стала делиться личными действенными лайфхаками с аудиторией.

"Я делаю лазер Morpheous, чтобы подтянуть живот... Это болезненно, но оно того стоит!" – раскрыла светская львица.

В соцсетях она показывала свой живот во время процедуры, отметив в публикации сертифицированного пластического хирурга из Беверли-Хиллз доктора Ашкана Гавами. Согласно его веб-сайту, Morpheus – это процедура микронидлинга, при которой кожа прокалывается крошечными иглами, которые "доставляют импульсы радиочастотной энергии в более глубокие слои кожи". Предположительно, это создает "тепловую реакцию", которая увеличивает выработку коллагена и эластина, вызывает потерю жира и оказывает эффект подтяжки кожи.

Стоимость такой процедуры колеблется от 350 до 3500 долларов в зависимости от клиники, однако средняя цена – 2 тысячи долларов (почти 75 тысяч гривен).

Не забывает Ким и качественном восстановлении. Для этого она регулярно ходит на массаж.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян появилась на обложке популярного журнала Interview с обнаженными ягодицами. Свою знаменитую пятую точку светская львица оголила на фоне флага США.

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