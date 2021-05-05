Чтобы такого выпить чтобы похудеть? ВИНО. Шучу я конечно.

Я против алкоголя и от вина стройнее на станешь. Запой и отекшее лицо еще никого не красили.

Мне как-то сказали, что все пьющие худые, а я ответила: а вы хотите быть похожей на пьющую женщину? Но сейчас не об этом.

Вернемся к ночным напиткам для похудения.

Чаи для похудения пить за 1 час до сна.

ЧАЙ ИЗ ФЕНХЕЛЯ - две-три столовых ложки семян залить кипятком и настоять 15 минут. Чай из фенхеля повышает температуру тела и помогает вам похудеть быстрее, сжигая жир.

ЧАЙ ИЗ РОМАШКИ – в кипящую воду из расчета 2 столовые ложки цветков ромашки на одну чашку опустить в кастрюлю и дать покипеть цветам ромашки в течение 5 минут. Такой чай способствует успокоению тела и здоровому сну. Нарушения сна плохо сказываются на выработке инсулина и других гормональных процессах, что способствует набору веса и препятствует нормальному быстрому похудению.

ЧАЙ ИЗ КОРИЦЫ – чайную ложку специи залить кипятком и дать постоять 10 минут. Специя помогает успокоиться и расслабиться, к тому же она успешно борется с аппетитом и уменьшает чувство голода.

МЯТНЫЙ ЧАЙ – чайная ложка мяты на стакан воды. Настаивать 15 минут. Эфирные масла увеличивают способность организма удалять отходы, которые остаются в печени и толстой кишке.

ЛИМОННАЯ ВОДА – добавить сок 1 лимона в стакан теплой воды. Такая вода ускоряет все обменные процессы, улучшает метаболизм. За счет этого человек худеет.

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