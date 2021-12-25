Что съесть на ночь, чтобы не поправиться: Могилевская раскрыла свой секрет

Популярная украинская певица, продюсер и композитор Наталья Могилевская, которая последние годы активно следит за своей фигурой, призналась поклонникам, что после концертов очень хочет есть. Поскольку зачастую выступления заканчиваются в позднее время, побаловать себя плотным ужином не получается. Однако, у артистки есть особенный секрет, который помогает ей утолять аппетит перед сном.

Ценным лайфхаком со звездой поделился ее диетолог. Об этом Могилевская рассказала фанатам на личной страничке в Instagram.

На фото, которое 46-летняя певица опубликовала в соцсетях, она сидит на полу перед открытым холодильником у себя на кухне. В руках она держит судок с ягодами черники. Видно, что у Могилевской много овощей и фруктов, а на дверной полке стоит большое количество соусов. Вся еда сложена в специальные контейнеры.

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"Голодная после концертов. Поэтому прихожу домой и сразу открываю холодильник. У кого есть секреты, что можно максимально безболезненно (насколько это возможно), есть на ночь?", – поинтересовалась у поклонников знаменитость.

После чего поделилась собственным правилом: "Мой диетолог рекомендует мне пить ромашковый чай. Если не помогает, то съесть немного авокадо".

К слову, ромашковый чай на ночь стимулирует крепкий и спокойный сон. Его пьют теплым, но не горячим. А если добавить немного меда – получится отличное лекарство при простуде. Калорийность одной чашки чая из ромашки около 2 Ккал. Его полезно пить в течении дня тем, кто хочет избавиться от лишних кг, а также людям, страдающим депрессией.

Подписчицы в комментариях поделились своими способами утоления желание поужинать поздно вечером: кто-то пьет кефир, некоторые кушают небольшое количество сухофруктов, а одна пользовательница порекомендовала съедать яичный белок.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – 46-летняя украинская певица родом Киева. Является автором песен, композитором и продюсером. В 2004 году ей присвоили звание Народной артистки Украины. Была замужем дважды – с 2004 по 2005 года строила отношения с бизнесменом Дмитрием Чалым, а с 2006 по 2011 с бизнесменом Егором Долининым.

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