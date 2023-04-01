Чтобы сад процветал: как использовать яичную скорлупу, банановую кожуру, чай для питания почвы

От состояния почвы зависит вид цветов. Поэтому очень важно, чтобы она была насыщенной полезными элементами. Эти вещества необязательно получать из специальных удобрений. Они есть в некоторых остатках пищи.

Видео дня

Издание Еxpress перечислило пять продуктов, которые помогут обогатить землю. Ниже приводим их список.

Кофейная гуща

Кофейная гуща может быть особенно полезной из-за ее способности повышать уровень азота в почве. Несмотря на то, что кофе сам по себе очень кислый и поэтому подходит только для растений, которые процветают от кислотности, гуща содержит гораздо меньше кислоты из-за того, что вымачивается в воде в течение длительного периода времени. Она очень полезна для помидоров и травы.

Чай

Чайные пакетики можно использовать для создания собственного компоста. Но только, если они сделаны из бумаги, шелка или муслина. Так как пакетики из полипропилена не разлагаются, чайные листья необходимо вынимать из них.

Банановая кожура

В этих шкурках высокое содержание кальция, фосфора и калия. Для того, чтобы добавить кожуру в удобрение, ее нужно измельчить. После этого достаточно просто бросить прямо в почву при посадке.

Вода от варки яиц

Когда яйца варятся, они выделяют в воду кальций. Если полить этой водой почву, то вы насытите ее полезным веществом.

Яичная скорлупа

Издавна известно, что яичная скорлупа – источник кальция. Для того, чтобы сделать из нее удобрение для почвы, сначала вымойте скорлупу, чтобы не привлечь вредителей в свой сад.

Затем просто раздавите и посыпьте ею корни растений или добавьте в компостную корзину.

Как сообщал OBOZREVATEL, орхидея может цвести несколько раз в год и в течение длительного времени. Для этого есть специальные и простые секреты по ее уходу.