Что выдает плохую хозяйку: признаки, которые сразу бросаются в глаза гостям

Будучи в гостях, ходить и выискивать по углам грязь или какие-то недостатки – признак плохого тона. Таких людей предпочитают не приглашать, но иногда они все же могут оказаться у вас дома. И тогда спасайся, кто может. Они осмотрят каждый уголок, лишь бы найти причину назвать вас плохой хозяйкой или хозяином. Если вам по каким-то причинам не безразлично их мнение, можно проверить себя на список признаков, выдающих плохую хозяйку.

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OBOZREVATEL проанализировал поведение токсичных гостей и составил список таких признаков. Теперь вы можете подготовиться к приходу подобных визитеров. И речь идет не о классическом беспорядке, а о мелочах, которыми озабочены только действительно нацеленные на это люди.

Отпечатки на зеркалах

Токсичные гости считают, что все стеклянные и глянцевые поверхности в доме должны быть без единого пятна и без следов пальцев. Особенно они придираются к состоянию зеркал.

Несвежие полотенца

Если токсичный гость имеет привычку мыть руки, придя с улицы, или после туалета, он может обратить внимание на состояние полотенец. Старые или не свежевыстиранные текстильные изделия могут спровоцировать его недовольство.

Мелкий мусор на полу

Такие люди имеют привычку приходить в гости в черных носках, чтобы проверить, налипнет ли на них мелкий мусор с пола. Пыль, шерсть животных или волосы хорошо видны на темном трикотаже. Бороться с этим можно, заставив визитеров обуться в тапки.

Засохшие комнатные растения

"У нее даже кактус засохнет", – одна из самых распространенных характеристик, которую можно услышать от токсичного гостя. Следовательно, ваши растения будут рассматривать с особым вниманием.

Неупорядоченные кабели

Кубло из проводов различной техники и зарядных устройств действительно выглядит неэстетично и сильно усложняет уборку. Так что людям, работа которых связана с большим количеством гаджетов, ни за что не угодить токсичным гостям. Остается только с этим смириться.

Пыль в недоступных местах

Хорошая хозяйка, по мнению токсичного гостя, это та, которая с утра до поздней ночи только тем и занимается, что заглядывает с фонариком в самые отдаленные уголки, ищет и ликвидирует там пыль. Если вы заходите в комнату, а ваш посетитель стоит на цыпочках и пристально рассматривает верхнюю полку или залез головой под кровать, готовьтесь к сплетням у вас за спиной.

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