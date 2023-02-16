Что обязательно ежемесячно делать со стиральной машинкой: прослужит много лет

Жесткая вода, мелкие частицы, возникающие во время стирки, и органические загрязнения типа плесени и бактерий – все это не способствует чистоте внутренних деталей стиральной машины. Из-за их накопления она может даже выйти из строя. Поэтому прибору требуется регулярное обслуживание, которое может существенно продлить срок его службы. Но нужно знать, как правильно чистить стиральную машину и как часто это делать.

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OBOZREVATEL собрал все ключевые советы по домашнему обслуживанию стиралки. Повторяйте эти процедуры раз в месяц или несколько месяцев, и она прослужит вам гораздо дольше. Средства по уходу за прибором, скорее всего, уже есть у вас дома.

Чистка фильтра

Каждая стиральная машина оснащена фильтром, собирающим твердые частицы, которые оказываются в воде во время ее работы. Это могут быть волокна ткани, шерсть животных, волосы, мелкие предметы из карманов, песок и т.д. С течением времени он забивается такой грязью и это приводит к ухудшению качества работы машины. Она стирает дольше, чем это предусмотрено программой, хуже выкручивает одежду, начинает сильно вибрировать или долго не разблокирует дверцу после завершения цикла.

Чтобы очистить фильтр, снимите панель, за которой расположена его крышка. Как правило, она находится в нижней части устройства. У машин с вертикальной загрузкой он расположен в барабане. Точнее, вы узнаете из инструкции к своей модели. Перед выкручиванием крышки подложите под нее толстую тряпку или подставьте миску. В фильтре всегда есть небольшое количество воды, которое нужно собрать. Слегка открутите крышку, подождите, пока стечет вся вода и полностью скрутите фильтр. Очистите его от загрязнений, тщательно промойте под струей воды и вкрутите назад. После этого снова установите панель.

Очистка нагревателя и барабана от накипи

Трубчатый электронагреватель (ТЭН) и барабан стиральной машины страдают от солей, находящихся в водопроводной воде. Она оседает на них накипью. И чем жестче вода, тем быстрее она накапливается. При этом определить его наличие сложно, ведь скапливается накипь на внутренних деталях.

Очищать машину от накипи нужно регулярно и достаточно часто, чтобы не допускать образования толстого слоя. Потому что с ней можно бороться, когда его количество невелико. Когда ее собирается много, то загрязнение следует снимать механически, а для этого нужно разбирать прибор.

С солями, содержащимися в воде, хорошо справляются кислотные средства. Поэтому для очищения машины вам понадобится пищевая лимонная кислота. Также возьмите любой хлорный отбеливатель. Он, в том числе, обеспечит дезинфекцию внутренних деталей.

Кислоту следует всыпать в отсек для стирального порошка. Понадобится примерно 2-3 столовых ложки средства. Отбеливатель при этом заливается в барабан. Для одной чистки нужно взять 100-200 мл жидкости. После этого надо запустить длинный цикл стирки с дополнительным полосканием, выбрав при этом высокую температуру. Вещей при этом в машине не должно быть – кислота и отбеливатель могут их безвозвратно повредить. Такую промывку следует проводить примерно раз в 3-4 месяца.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как промыть стиральную машину изнутри с помощью всего одного моющего средства.

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