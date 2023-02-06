Как почистить всю стиральную машину: понадобится только одно средство

Стиральная машина может стать рассадником микробов и плесени. Она вымывает их из одежды и то, что выживает, может очень сильно размножиться в темной, влажной и теплой среде внутри прибора. Это приводит к плохому запаху и сильно ухудшает качество стирки. Именно поэтому важно тщательно ухаживать за прибором и знать, как почистить стиральную машину.

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Как пишет издание Express, энтузиасты уборки поделились в соцсетях лайфхаком, как это сделать с помощью единственного средства. Это средство – это таблетка для посудомоечной машины. Ее нужно положить в отделение для порошка и запустить пустую стиралку на цикл с горячей водой.

Комментаторы, которые попытались использовать этот лайфхак, делились, что сразу после запуска вода в машине сделалась грязной, а после завершения цикла очистилась даже уплотнительная резинка у дверцы, внутри которой обычно собирается немало грязи. Еще одно приятность, которую дает такой способ очищения, это свежий запах из барабана.

Также лайфхакеры поделились дополнительными советами по чистке стиральной машины. Они порекомендовали использовать также порошок для посудомойки – результат будет аналогичным, как и со средством в таблетированной форме. Также таблетку или две можно предварительно растворить в воде и уже в таком виде залить в стиралку. Промывать устройство следует при температуре 90 градусов и даже выше, если это возможно.

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