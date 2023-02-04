Что нужно делать, чтобы орхидея пускала много бутонов: три простых совета

Одной из самых привлекательных черт комнатных орхидей является способность выпускать сразу много цветов. Этот живой букет достаточно вынослив и радует глаз значительно дольше, чем срезанный. Но чтобы получить больше одного цветоноса, на котором появятся прекрасные цветы, нужно обеспечить растению правильные условия. Поэтому важно знать, что нужно орхидее, чтобы она имела много бутонов и хорошо цвела.

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Три ключевых условия назвал украинский TikTok-аккаунт Мир орхидей, посвященный этим замечательным растениям. Это правильное освещение, увлажнение и подпитка.

Освещение

Орхидеи любят получать много света, но плохо переносят прямые солнечные лучи. Поэтому поставьте их в место, где они будут купаться в свете, но не будут рисковать получить ожог.

Полив

Внимательно следите за тем, чтобы растению хватало воды, но и чтобы оно не получало ее слишком много. Реанимировать орхидею после загнивания корней сложнее, чем после засухи.

Подкормка

Поскольку орхидеи как правило растут на довольно бедном субстрате из древесной коры, они нуждаются в регулярной подкормке. Универсальное удобрение для цветущих растений подходит для них плохо. Лучше взять специализированное. И использовать его в меньшей концентрации, чем предлагает инструкция, ведь чрезмерное питание растение переносит плохо.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробную инструкцию, как правильно поливать орхидеи.

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