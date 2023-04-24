Что нельзя делать во время уборки: дома станет еще грязнее

Порой бывает так, что сколько дома не убирай, чище не становится. А иногда даже грязи собирается только больше. Эксперты по домашнему хозяйству утверждают, что причина может заключаться в том, что вы допускаете распространенные ошибки. Они сводят на нет все немалые усилия.

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OBOZREVATEL рассказывает об этих распространенных ошибках. И о том, как их быстро и легко поправить.

Использование средства для мытья полов

Современные средства по уходу за полом привлекают обещанием того, что их не нужно смывать. Но со временем они все равно скапливаются на поверхности и создают липкий слой, к которому пыль, шерсть домашних животных и прочая грязь пристает только лучше. К тому же на этом слое остаются некрасивые разводы. Поэтому эксперты советуют все же не добавлять напольные средства во время каждой мойки, а хотя бы через раз делать рутинную влажную уборку просто теплой водой. И не забывайте, что перед этим нужно собирать мелкую грязь веником или пылесосом, иначе вы просто развезете ее по полу.

Пыль на верхних полках и задних поверхностях

Да, слой пыли на холодильнике, верхних полках или поверхностях шкафов не бросается в глаза. Как и запыленные задние поверхности. Поэтому кажется, что их можно убирать реже. Но на самом деле малейший сквозняк, и часть этого загрязнения поднимается в воздух и оседает в поле зрения. Поэтому убирать пыль приходится чаще.

Трение ковра

Во время уборки ковра многие трут его, считая, что так лучше удалят с его ворса загрязнение. Особенно если речь идет о пятнах. На самом деле это только расчесывает текстиль и он начинает лишь сильнее накапливать грязь. Поэтому уборку ковра советуют проводить аккуратно, а пятна не оттирать, а промачивать от краев к центру соответствующими средствами.

Игнорирование слива на кухне

Плохо очищенная сливная труба на кухне может с течением времени начать распространять неприятный запах. И действия средства для мытья посуды, на которое полагаются многие люди, здесь недостаточно. Время от времени в слив нужно засыпать чашку пищевой соды, заливать ее горячей водой и оставлять минут на 15-20 действовать. После этого слив нужно промыть струей воды. Для усиления действия соды в нее можно вливать не воду, а уксус.

Использование полиролей на вертикальных поверхностях

Полироли для нержавеющей стали или стекла делают вертикальные поверхности блестящими. Но ненадолго. Слой средства устроен таким образом, что на нем легко остаются отпечатки пальцев и разводы. А также налипают пыль и шерсть. Поэтому такое оттирание может оказаться бесконечным. Иногда лучше обработать поверхность каким-нибудь обезжиривателем, например спиртосодержащей жидкостью или уксусом.

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