Чем отмыть скотч и бумагу на окнах: весенние лайфхаки

Иногда заклеить окна на зиму скотчем или бумажными лентами – очень хорошая идея для сохранения тепла. Также многие украинцы таким образом укрепляли стекло, чтобы уберечь его от российских бомбардировок. Однако наступает весна и самое время мыть окна. А значит, защиту такую надо снимать. Проблема состоит в том, что клей под лентами обладает способностью присыхать к поверхности и отчистить его очень непросто.

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OBOZREVATEL собрал несколько вариантов, как сделать это с помощью подручных средств. И при этом не повредить ни само окно, ни раму.

Растительное масло

Любое растительное масло, в том числе эфирное, способно размягчить клей. Для этого нужно нанести немного жира на пятно и подождать 15 минут. После этого загрязнение можно будет легко оттереть.

Нашатырный спирт

Этим средством можно безопасно чистить как стекло, так и пластиковую раму. Но при этом важно держать окна открытыми из-за специфического запаха и действия нашатыря. Им клей оттирают сразу, как растворителем.

Химические растворители

Специальными средствами, растворяющими разные субстанции, можно чистить только стекло. Раму они могут повредить. Поэтому работать нужно аккуратно, нанося небольшое количество жидкости. К растворителям относят:

ацетон и средства для снятию лака на его основе;

вайт-спирит;

бензин.

Использовать их следует только при открытых окнах, ведь растворители имеют резкий запах и могут вызвать головокружение и даже отравление.

Сода

Чтобы изготовить содовое чистящее средство, соду нужно растворить в небольшом количестве воды до образования пасты. Эту пасту наносят на пятна клея и оттирают с помощью губки. После использования соды окно следует хорошо промыть от остатков.

От чего лучше отказаться

Тереть пятна клея жесткими абразивами или металлическими щетками не следует ни в коем случае. Они царапают стекло и повреждают раму.

Едкие щелочные и кислотные средства могут серьезно повредить окно. Поэтому от них следует отказаться.

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