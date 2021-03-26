Знаки зодиака, которые могут развестись в 2021 году

В 2021 году в личной жизни некоторых знаков зодиака могут произойти разрушительные изменения.

Если ваше созвездие есть в списке, то пора срочно налаживать отношения. Над личной жизнью каких пар нависла угроза, рассказала для сайта Her Way астролог Сельма Джун.

Телец и Стрелец

В 2021 году отношения такой пары могут подойти ко грани разрыва и точки невозврата. Хуже всего то, что все может закончиться грязным скандалом, если расстаться вовремя. Почему? С одной стороны, есть Телец, которому мало что нравится в личности вечно неугомонного Стрельца. С другой же стороны есть Стрелец, который любой ценой отказывается менять свой образ жизни.

Близнецы и Рак

У Близнецов и Рака почти нет ничего общего, несмотря на то, что они знаки-соседи. Честность Близнецов часто превращается в жестокость, в то время как Раки чувствительны, а иногда и излишне эмоциональны. Даже когда Близнецы безумно влюблены, они никогда не оставят без внимания свою социальную жизнь. Никакая романтика не может убить в них авантюризм и общительность. Но Рак всю жизнь мечтает найти кого-нибудь, чтобы вместе проводить уютные выходные, обнимаясь и смотря телевизор.

Весы и Скорпион

Один из партнеров внезапно может сообщить, что хочет разорвать отношения. Вторая половинка могла не набраться смелости, чтобы сделать это самой, или попросту не видела огромного количества накопившихся проблем. У этой пары в любом случае не так много общего. Скорее, их тянет друг к другу физически. И на этом все. Но крепкие отношения не могут основываться только на влечении.

Лев и Козерог

Из главного самого общего у этой пары – стремление к власти, оба амбициозны и трудолюбивы. Для обоих успех и деньги на первом месте. Также между партнерами бурлит страсть. Однако в один момент может случиться так, что вы начнете относиться друг к другу как к соперникам. То, что ранее сближало, станет причиной развода или разрыва. Дело в том, что вы оба альфы независимо от пола. Когда оба человека в отношениях хотят доминировать, то каждая мелочь превращается в соревнование. И вскоре вы начнете видеть в человеке рядом вместо партнера свирепого противника.

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