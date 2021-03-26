Знаки зодіаку, які можуть розлучитися в 2021 році

У 2021 році в особистому житті деяких знаків зодіака можуть відбутися руйнівні зміни.

Якщо ваше сузір'я є в списку, то пора терміново налагоджувати відносини. Над особистим життям яких пар нависла загроза, розповіла для сайта Her Way астрологиня Сельма Джун.

Телець і Стрілець

У 2021 році відносини такої пари можуть підійти до межі розриву і точки неповернення. Найгірше те, що все може закінчитися брудним скандалом, якщо не розлучитися вчасно. Чому? З одного боку, є Телець, якому мало що подобається в особистості вічно невгамовного Стрільця. З іншого ж боку є Стрілець, який за всяку ціну відмовляється міняти свій спосіб життя.

Близнюки і Рак

У Близнюків і Рака майже немає нічого спільного, незважаючи на те, що вони знаки-сусіди. Чесність Близнюків часто перетворюється в жорстокість, в той час як Раки чутливі, а іноді і надмірно емоційні. Навіть коли Близнюки шалено закохані, вони ніколи не залишать без уваги своє соціальне життя. Ніяка романтика не може вбити їх авантюризм і товариськість. Але Рак все життя мріє знайти кого-небудь, щоб разом проводити затишні вихідні, обіймаючись і дивлячись телевізор.

Терези і Скорпіон

Один з партнерів раптово може повідомити, що хоче розірвати відносини. Друга половинка могла не набратися сміливості, щоб зробити це сам, або просто не бачила величезної кількості проблем, що накопичилися. У цієї пари в будь-якому випадку не так багато спільного. Швидше, їх тягне один до одного фізично. І на цьому все. Але міцні відносини не можуть грунтуватися тільки на потязі.

Лев і Козеріг

З головного найбільш спільного у цієї пари – прагнення до влади, обидва амбітні і працелюбні. Для обох успіх і гроші на першому місці. Також між партнерами вирує пристрасть. Однак в один момент може статися так, що ви почнете ставитися один до одного як до суперників. Те, що раніше зближувало, стане причиною розлучення або розриву. Справа в тому, що ви обидва альфи незалежно від статі. Коли обидві людини у відносинах хочуть домінувати, то кожна дрібниця перетворюється в змагання. І незабаром ви почнете бачити в людині поруч замість партнера зухвалого супротивника.

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