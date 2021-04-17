Четыре знака, которым будет везти до 25 апреля
На неделе с 19 апреля, Весы достигнут того, что планировали, Тельцы получат славу и признание, а Раков ждет успех.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым будет везти с 19 по 25 апреля.
Телец
Слава и признание, которые вы получаете на этой неделе, давно уже топтались у ваших дверей. И вот только сейчас вы празднуете их триумфальный приход в вашу жизнь. Поэтому готовьте поздравительную речь и наслаждайтесь своей победой.
Рак
Все то прогрессивное, что сейчас приходит в вашу жизнь, обещает вам небывалый успех. И на этой неделе вы уже получите первые результаты нововведений, убедившись, что изменения, которые вы ввели, и действительно очень удачные и своевременные.
Дева
Эта неделя может заложить надежный материальный или финансовый фундамент вашей дальнейшей жизни, поскольку к вам приходят довольно значительная сумма денег. Поэтому попробуйте распорядиться ими как следует, чтобы еще и внукам досталось.
Весы
Вы достигли того, к чему давно стремились, можно сказать, что именно сейчас вы получаете свои 15 минут славы. Но не ждите, что кто-то позаботится о праздновании этого памятного события, поэтому готовьте собственный праздник самостоятельно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
как рассказала Соломка, в апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.
Овнов до конца месяца ждут деньги, Тельцов – успех на работе, а Раков – разрешение старых проблем, рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.
Астролог Юлия Погорельченко назвала дни апреля, которые могут оказаться очень трудными.
Ольга Соломка составила тароскоп карьеры и финансов на апрель для всех знаков зодиака.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.