Четыре знака, которым не повезет с 29 марта

С понедельника, 29 марта, Львы будут чувствовать внутреннее напряжение, Водолеи могут стать жертвами мошенников, а Весов ждут проблемы с деньгами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым не повезет на неделе с 29 марта по 4 апреля.

Лев

Будет больше причин для печали, чем для радости. Возможно, вы себя настраиваете на такое тоскливое состояние, потому что чувствуете потребность выплакаться, избавиться от того внутреннего напряжения, которое давно уже чувствуете в теле и на душе.

Весы

Случаются иногда периоды, когда денег нет совсем, когда вы их потратили на немалые потребности или просто не смогли придержать при себе. И на этой неделе вы будете чувствовать себя чуть ли не нищим, потому что ваше состояние значительно уменьшилось.

Скорпион

Эмоции сейчас не в лучшем состоянии и вы склонны разрушать отношения из-за того, что вам трудно услышать и понять другого, вы довольно резко выражаетесь, не принимаете никаких логических аргументов и ссоритесь.

Водолей

Финансовые и имущественные вопросы требуют повышенного внимания, потому что все время кто-то будет пытаться вас лишить денег или имущества, какие-то обманщики все время будут пытаться залезть в ваш карман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.

В марте Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.