Четыре знака, которым не повезет с 12 апреля
С понедельника, 12 апреля, Львы будут чувствовать себя одинокими, Весы могут столкнуться с непониманием, а Водолеям придется жертвовать собой.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, кому не слишком повезет на неделе с 12 по 18 апреля.
Овен
Вы будете возмущены какой-то несправедливостью и, не разобравшись как следует, броситесь защищать незащищенных и отстаивать интересы. Но не все в этом мире устроено так, как кажется на первый взгляд, поэтому не стоит вам туда влезать.
Лев
У вас на этой неделе складывается впечатление, что вы остались одни в этом мире, и вокруг нет никого, кто бы к вам и слово сказал – все или заняты своими делами, или далеко, или откровенно игнорируют вас.
Весы
Недоразумение – главная проблема этой недели. То ли вы не совсем четко выражаетесь и вас не понимают, то ли ваши ближние как-то неуверенно доносят свои мысли. И в результате могут происходить разные неприятности и навет ссоры.
Водолей
От вас все время будут что-то требовать сделать ради других, пожертвовать собой, своими интересами, временем, деньгами, не предлагая ничего взамен. Особенно это беспокоит, когда вас стыдят и навязывают чувство вины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Как говорится в любовном гороскопе, Овнам и Тельцам будет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
А вот в карьере будет больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.
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