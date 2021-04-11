Четыре знака, которым не повезет с 12 апреля

С понедельника, 12 апреля, Львы будут чувствовать себя одинокими, Весы могут столкнуться с непониманием, а Водолеям придется жертвовать собой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, кому не слишком повезет на неделе с 12 по 18 апреля.

Овен

Вы будете возмущены какой-то несправедливостью и, не разобравшись как следует, броситесь защищать незащищенных и отстаивать интересы. Но не все в этом мире устроено так, как кажется на первый взгляд, поэтому не стоит вам туда влезать.

Лев

У вас на этой неделе складывается впечатление, что вы остались одни в этом мире, и вокруг нет никого, кто бы к вам и слово сказал – все или заняты своими делами, или далеко, или откровенно игнорируют вас.

Весы

Недоразумение – главная проблема этой недели. То ли вы не совсем четко выражаетесь и вас не понимают, то ли ваши ближние как-то неуверенно доносят свои мысли. И в результате могут происходить разные неприятности и навет ссоры.

Водолей

От вас все время будут что-то требовать сделать ради других, пожертвовать собой, своими интересами, временем, деньгами, не предлагая ничего взамен. Особенно это беспокоит, когда вас стыдят и навязывают чувство вины.

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