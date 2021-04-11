Чотири знака, яким не пощастить з 12 квітня
З понеділка, 12 квітня, Леви почуватимуться самотніми, Терези можуть зіштовхнутися з непорозумінням, а Водоліям доведеться жертвувати собою.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка розповіла OBOZREVATEL, кому ще не надто щаститиме на тижні з 12 до 18 квітня.
Овен
Ви будете обурені якоюсь несправедливістю і, не розібравшись як слід, кинетесь боронити незахищених і відстоювати інтереси. Але не все у цьому світі влаштовано так, як видається на перший погляд, тому не варто вам туди влізати.
Лев
У вас цього тижня складається враження, що ви залишилися самі на цьому світі, і навколо немає нікого, хто би до вас і слово мовив – всі або зайняті своїми справами, або далеко, або відверто ігнорують вас.
Терези
Непорозуміння – головна проблема цього тижня. Чи то ви не зовсім чітко висловлюєтесь і вас не розуміють, чи то ваші ближні якось непевно доносять свої думки. І в результаті можуть відбуватися різні халепи та навіт сварки.
Водолій
Від вас весь час щось вимагатимуть зробити заради інших, пожертвувати собою, своїми інтересами, часом, грошима, не пропонуючи нічого натомість. Особливо це дошкуляє, коли вас соромлять і нав'язують почуття провини.
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