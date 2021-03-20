Четыре знака, которым будет очень везти с 22 марта

С 22 по 28 марта нескольких знаков зодиака ждет настоящий успех – кто-то будет купаться в любви, а кому-то повезет в профессиональной деятельности.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, для которых неделя будет наиболее успешной.

Скорпион

Личная жизнь продолжает бурлить, а вы – расцветать, и хотя это уже длится достаточно долго, вы еще не насладились в полной мере и готовы и в дальнейшем выдерживать этот любовный пыл. Более того, готовы уже к решительным шагам.

Стрелец

Одна из самых удачных недель, когда вы вдруг осознаете, что стоит вам только чего-то захотеть, как сразу у вас все это материализуется. И это касается любых жизненных аспектов. Да, вы попали в белую счастливую полосу.

Дева

Вы сейчас переполнены решимостью, силой и уверенностью, энергии у вас много, вы точно знаете, чего хотите, вооружены необходимыми знаниями, острым умом и умением ловко выражать свое мнение. И благодаря всему этому достигаете поставленных целей.

Водолей

Неделя обещает успех в вашей деятельности, вы сейчас постоянно на виду, способны на трудовые подвиги, и это будут какие-то невероятные победы, которыми восхищаются все, кто это видит, и денег вам за это дают немало.

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