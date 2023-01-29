Чем вывести ржавчину с металла и плитки: народные методы

Из-за высокой влажности в ванной предметы в этом помещении быстрее подвергаются коррозии и покрываются ржавчиной. Случиться это может не только с металлическими частями, но с плиткой, которая может собрать ржавчину, например из воды. Как удалить ржавчину в ванной? На самом деле это можно сделать подручными средствами.

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OBOZREVATEL рассказывает, как очистить плитку и металл в ванной от следов ржавчины.

Плитка

Прежде всего, необходимо ориентироваться на материал, из которого изготовлена плитка. Если это фактурный материал, такой как бетон, цемент или некоторые виды керамогранита, то подойдет кислотное средство. Например, можно выжать сок лимона и налить его на пятно или сделать примочку из бумажной салфетки, смоченной соком. Средство нужно оставить действовать на несколько минут, затем протереть обработанное место мягкой щеткой, чтобы удалить растворенное загрязнение из пор и углублений, и промыть водой. Аналогичным образом можно чистить плитку уксусом.

Керамическая кафельная плитка с глянцевым финишем требует более деликатного подхода, чтобы не повредить ее поверхность. Для этого подойдет смесь соды с уксусом. Насыпьте на пятно немного соды и из пульверизатора набрызгайте на нее 6% уксус. Дайте средству подействовать и счистите жесткой стороной губки остатка загрязнения. Также можно использовать лимонную кислоту, растворенную в воде, и соль. Нанесите раствор на пятно ржавчины и оставьте действовать минут на 10-15, после этого ржавчину можно стереть с помощью обыкновенной поваренной соли. Лучше брать мелкую и растирать ее по поверхности круговыми движениями.

Металл

Металлические поверхности в ванной можно легко почистить с помощью обыкновенной алюминиевой фольги. Оторвите кусок материала, скомкайте из него шарик, который удобно было бы держать в руке, и потрите им место со следами ржавчины. Они должны легко оттереться.

Также в качестве мягкого абразива можно использовать соду, смешав ее с водой до консистенции пасты. Эту пасту нужно оставить действовать на пятне на 30 минут, после чего потереть загрязненное место жесткой стороной губки.

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