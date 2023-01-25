Чем отмыть плесень с герметика в ванной: простой способ

Как плотно не обрабатывай бортик ванны герметиком, скорее всего уберечь его от плесени не удастся. Микроскопические споры грибов любят селиться в этом материале и проявляться некрасивыми черными пятнами, которые к тому же опасны для здоровья. Поэтому важно знать, как отчистить герметик в ванной от плесени.

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Конечно, можно купить фабричное средство на основе хлора, но его критикуют за то, что оно достаточно агрессивное и токсичное, к тому же часто просто обесцвечивает пятно, а не устраняет его. OBOZREVATEL собрал несколько домашних рецептов, которые должны устранять грибковое поражение эффективно и без магазинной химии.

Перекись водорода

С проблемой способна справиться перекись даже в аптечной концентрации. Просто налейте жидкость на участки, где на герметике проявилась плесень и оставьте ее действовать на 15 минут. После этого промойте обработанный участок водой и тщательно протрите бумажным полотенцем, чтобы снять остатки плесени, если там что-то еще осталось.

Уксус

Уксусная кислота тоже достаточно эффективна против грибка в ванной. Только уксус нужно будет оставить действовать на более продолжительное время. Возможно, также потребуется 2-3 обработки. Также налейте обычный пищевой уксус на пятно. И не жалейте средства, ведь оно должно действовать в течение часа – желательно, чтобы оно за это время не высохло. После этого загрязненное место также нужно промыть водой и вытереть досуха.

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