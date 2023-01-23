Чем отмыть обои от грязи и желтизны: рабочие средства

Эта проблема знакома молодым родителям лучше всего. Отодвигаешь что-то из мебели, а за ней целая картинная галерея на обоях. Также декор стен со временем неотвратимо пачкается – на нем появляются пятна от еды и напитков, налет от табачного дыма и следы домашних животных. К счастью, существует много способов, как отмыть обои.

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Как выяснил OBOZREVATEL, важно сначала установить, какой тип обоев наклеен у вас дома. При этом уход за ними можно производить с помощью подручных средств, на которые не придется дополнительно тратить деньги.

Маркировка обоев

Каждый раз, выбирая новые обои, обращайте внимание на их маркировку – она содержит четкие инструкции по уходу, которые размещены в виде значков на этикетке. Прежде всего, обратите внимание на изображение волн. Именно они указывают на стойкость к мойке:

одна волна – обои можно протирать только влажной тряпкой;

две волны – они будут устойчивы к мытью мыльным раствором с помощью губки;

три волны – обои пригодны для мытья мокрой тряпкой с моющими средствами;

щетка – изделие устойчиво к стиранию, поэтому ухаживать за ним можно с помощью трения щеткой.

Действуйте в соответствии с этой маркировкой, чтобы не повредить ремонт. Самыми стойкими являются обои, на которых изображены одновременно три волны и щетка.

Отбеливание пожелтевших обоев и удаление пятен

Самая частая проблема, которая возникает с обоями, это пожелтение. Желтые пятна появляются в местах, где обои соприкасаются с телом, например за изголовьем кровати, в помещениях, где курят, на кухне, где могут появляться пятна жира и т.д. Кроме, собственно, очистки, вам могут понадобиться средства, способные отбелить полотно.

Уксус или лимон

Кислотные средства эффективны против разных типов пятен. Но подбирать их нужно в соответствии с типом загрязнения. Так никотиновый налет, спиртовые маркеры или жир хорошо убирает лимонная кислота – в виде магазинного средства или свежего сока. Разведите порошок или сок с водой и этим раствором постепенно оттирайте пятно с помощью губки, пока все следы не исчезнут. Уксус хорошо растворяет остатки обойного клея. Возьмите белый или дистиллированный уксус, нанесите губкой на пятно, оставьте на 5 минут и смойте вместе с остатками клея. Более стойкие загрязнения, как пятна от зеленки, можно удалить с помощью соляной кислоты в 3% или 5% растворе. Наденьте перчатки, смочите кислотой ватный диск, обработайте им пятно и подождите 5 минут – после этого средство можно смывать влажной губкой.

Мыло

Для обработки обоев от легких загрязнений подойдет мыльный раствор. При этом большой роли не играет, будет это хозяйственное мыло, какое-то мыльное средство вроде жидкости для посуды или даже косметическое жидкое мыло, если ничего другого под рукой нет. Разведите 1 часть мыла с 10 частями воды, этим раствором с помощью губки обработайте загрязненные обои и протрите их досуха.

Спирт

Спирт является растворителем для многих видов пятен, поэтому его можно применять и для обоев. К примеру, он справится со следами красного вина, сока или какой-нибудь пищи. Просто смочите ватный диск медицинским спиртом и аккуратно протирайте им пятно, пока оно не исчезнет. Также спирт убирает с разных поверхностей и обоев, в частности, следы клея – например от стикеров. Тогда надо смочить спиртом ватную палочку, приложить ее к пятну и немного подержать. Несколько таких процедур и клей растворится. Смывать спирт после обработки им обоев не нужно.

Сода

Содовая паста хорошо справится с механическими загрязнениями без большого количества пигмента. К примеру, с остатками пищи. Разведите сухую соду в одинаковых пропорциях с водой, чтобы получилась пастообразная субстанция, нанесите ее на загрязненное место и оставьте действовать на 15-30 минут. После этого пятно можно аккуратно потереть влажной губкой и снять остатки средства.

Тальк

Тальк обладает способностью хорошо впитывать жир, поэтому он спасет ваши обои, если вы случайно запачкали их таким типом вещества. Сразу нанесите на пятно тальк и оставьте его действовать на 15-20 минут. Дальше останется только счистить его губкой или мягкой щеткой. Вам может потребоваться повторная процедура очистки. От устаревших пятен жира тальк не помогает.

Перекись водорода

Вещество в аптечной концентрации хорошо удаляет пятна крови или сока, но использовать перекись водорода можно только на светлых обоях, ведь она обладает отбеливающими свойствами. Смоченной тряпкой или ватным тампоном пятно следует обрабатывать от краев к центру. Когда чистка будет завершена, обработанное место необходимо протереть влажной губкой от остатков перекиси.

Как отчистить водостойкие обои

Если вы выбрали для себя водостойкие обои, придерживайтесь правильного алгоритма действий, независимо от того, какое средство для их чистки вы выбрали.

Сначала очистите поверхность, которую планируете обрабатывать, от пыли. Сделать это можно веником или щеткой либо пылесосом.

Далее воспользуйтесь любым из предложенных средств – в соответствии с типом пятна. Но предварительно протестируйте его на взаимодействие с поверхностью на небольшом участке где-нибудь в незаметном месте, например под столом.

После чистки смойте остатки средства. Этот этап можно пропустить, если вы обрабатывали обои спиртом. Далее протрите насухо вымытое место текстильным или бумажным полотенцем.

Чистка бумажных, флизелиновых и виниловых обоев

Эти типы обоев чувствительны к воде и средствам чистки, так что обрабатывать их от пятен нужно очень внимательно.

Бумажные обои можно протирать влажной губкой только если они двухслойные. Однослойные можно чистить только сухим способом.

Флизелиновые обои в большинстве случаев используют под покраску, а краска обычно хорошо переносит мойку. Если же на флизелин нанесен другой материал, то действовать следует в соответствии с типом покрытия. Так бамбук можно чистить только пылесосом.

Винил может быть как на флизелиновой, так и на бумажной основе. Если это вспененный винил, образующий объемный рисунок, он может быть чувствительным к трению и моющим средствам, в таком случае его можно чистить сухим способом или, в крайнем случае, аккуратно протирать влажной мягкой губкой. Шелкография или винил горячего тиснения хорошо переносят активное трение и моющие средства.

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