Чем отмыть раковину от налета и желтизны: проверенные способы

Какой бы ни была ваша кухонная раковина или умывальник в ванной – эти сантехнические устройства пачкаются очень быстро и очень сильно. К тому же на них появляются пятна извести из жесткой водопроводной воды, оставляющие некрасивые желтые следы. Как отмыть эту желтизну с раковины?

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OBOZREVATEL рекомендует в первую очередь обратить внимание на материал, из которого изготовлена чаша. Именно от этого зависит, чем можно будет отчистить налет, не повредив поверхность.

Эмалированная раковина

Этот тип раковин больше всего страдает образованием пятен налета и ржавчины. Но при этом он не боится кислотных средств для чистки. Поэтому эмалированные раковины можно чистить от извести уксусом. Просто нанесите жидкость на губку или тряпку, смочите уксусом поверхность и оставьте действовать на 10 минут. После этого уксус можно смыть водой.

Так же эмаль подвергается чистке с помощью лимонной кислоты. Порошок можно высыпать прямо на пятно и потереть его как обычным абразивом. Так кислота одновременно подействует на известь и аккуратно отскребет загрязнение.

Наконец, эмалированные раковины можно обрабатывать смесью нашатырного спирта и перекиси водорода в соотношении 2:1. Это средство следует наносить с помощью губки или тряпки и оставлять на 10 минут. Не забывайте после уборки вытирать раковину досуха, ведь именно капли воды, испаряясь, оставляют после себя налет.

Раковина из нержавеющей стали

Это очень популярный материал для кухонных моек. Но он имеет два недостатка: кислоты могут вызвать коррозию нержавейки, а абразивы – оставлять царапины. Если вы не слишком заботитесь о поверхности этого рабочего инструмента (все равно металлические ножи и вилки сделают свое дело), его можно чистить содой. Это достаточно мягкий абразив, к тому же он обладает обезжиривающими свойствами.

Если же вы хотите поменьше царапать такую раковину, используйте для ее мытья средство для посуды. Его можно наносить, вспенив на губке, а можно замочить раковину, если на ней есть засохшие пятна. В таком случае наберите побольше горячей воды, добавьте несколько капель средства, размешайте его и оставьте на 15 минут. После этого воду нужно спустить, а раковину тщательно протереть и ополоснуть. Не забывайте вытирать поверхность досуха, чтобы на ней не оставалось разводов.

Чугунная раковина

Это наиболее чувствительный материал из всех популярных. Чугун боится жестких абразивов, включая щетки и скребки, и средств с красителями. Первые его царапают, что приводит к коррозии, вторые оставляют цветные пятна, которые ничем не удалишь. А вот сода будет достаточно мягкой для чистки чугуна. Ею можно протереть раковину сразу или оставить на пятнах на 10 минут. Также чугун не боится средств с отбеливателем. Растворите в воде хлорный отбеливатель в пропорции 3:1 и нанесите этот раствор на пятна. Его можно также оставить действовать на 10 минут.

Владельцам чугунных раковин также не рекомендуется хранить в них грязную посуду. Жир, сок, соус и другие пищевые остатки могут окислять чугун и оставлять пятна, которые трудно будет вывести потом.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как отмыть от пятен извести душ, чтобы он блестел.

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