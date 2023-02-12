Знают единицы хозяек: чем натереть плиту, чтобы она долго оставалась чистой

Все, что связано с приготовлением пищи, – бесконечный источник грязи, пятен и пригоревшего жира. И многие хозяйки мечтают о средствах, которые отталкивали бы брызги, чтобы уменьшить количество усилий, необходимых для поддержания чистоты на кухне. Между тем существует способ, как уберечь плиту от грязи. Испытавшие его люди говорят, что после его использования тщательно чистить прибор приходится не чаще раза в две недели.

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OBOZREVATEL узнал, что это за чудо-средство. Им оказался автомобильный воск.

Вещество, которым покрывают кузов авто, должно оберегать его от влаги и мелкой грязи, которая повреждала бы лакокрасочное покрытие, так как это приводит к коррозии кузова. Металлическая поверхность кухонной плиты более устойчива к повреждениям, ведь она сконструирована так, чтобы выдерживать регулярную чистку. Но загрязнения, с которыми она контактирует, имеют схожую природу – жидкости и мелкие кусочки продуктов. Плюс жир, конечно.

Чтобы автомобильный воск хорошо лег на плиту, как следует помойте ее и убедитесь, что поверхность полностью обезжирена и суха. Далее разбрызгайте воск по плите, если у вас он в жидкой форме, или равномерно нанесите губкой, если в пастообразной. Оставьте средство на несколько минут, а затем тщательно разотрите с помощью мягкой тряпки, желательно микрофибровой.

Такую обработку следует повторять раз в 2-3 недели. Благодаря защитному слою жир и жидкость не будут пригорать к поверхности и их можно будет легко снять с плиты, когда она остынет после приготовления пищи.

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